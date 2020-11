Diritti a 4 zampe, Nichelino attiva il servizio di passeggiata dei cani di persone in isolamento per il Covid

Lo slogan è "a Nichelino li amiamo e non li abbandoniamo". Il Comune ha attivato nei gioni scorsi il servizio di passeggiata 2.0 dei cani di persone sottoposte a isolamento fiduciario o quarantena a causa del coronavirus.

Perché Sospasseggiata 2.0? "Il progetto non sarà più strutturato su base volontaria come a febbraio/marzo, ma attraverso l’impiego di istruttori cinofili provvisti di attestato e qualificati come Educatori/istruttori cinofili", ha spiegato l'assessore alle Politoche animaliste Fiodor Verzola.

"Tutti gli istruttori saranno sottoposti a test sierologico e dovranno rendere conto quotidianamente delle proprie uscite al responsabile del progetto. E gli istruttori si atterranno scrupolosamente alle linee guida predisposte dal Ministero per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione da coronavirus", ha aggiunto Verzola.

"Tutti i cani saranno preliminarmente valutati tramite scheda conoscitiva da parte del Responsabile progetto in modo da predisporre il servizio adatto in merito alle esigenze specifiche dell’utente. Le passeggiate dureranno circa 20 minuti e saranno svolte nel contesto cittadino di Nichelino, vicino all'abitazione, preferendo zone verdi dove possibile", ha concluso l'assessore Verzola.



Il servizio attivabile scrivendo a ufficiotutelaanimali@comune.nichelino.to.it oppure telefonando ai numeri 0116819501 e 3292104597.