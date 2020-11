LA RICETTA - Risotto zucca e rosmarino

Protagonista di mille ricette, dalle paste fresche ai risotti, dai contorni ai biscotti, tra ottobre e novembre la zucca governa le nostre tavole.

La sua polpa è farinosa e di varie tonalità di arancio a seconda della varietà. Utile per chi segue un regime alimentare poco calorico, vanta innumerevoli proprietà tra cui quella diuretica e depurativa.

Va mangiata cotta e se ne mangia praticamente tutto, anche i fiori e i semi, ottimi salati e tostati.

Dalle fantasiose forme e i variegati colori la zucca viene impiegata anche a scopo ornamentale e ben si adatta a composizioni vegetali secche. Intagliata è il simbolo più classico della festa di Halloween.

Abbiniamo a questa preparazione un Riesling Oltrepò Pavese DOC, vino fermo dall’aroma delicato e dalla struttura corposa e ben equilibrata, esprime note oreali che via via diventano più fruttate e leggermente speziate. Si serve a 10°C.

RISOTTO ZUCCA E ROSMARINO

Ingredienti per 6 persone: 400 gr di riso vialone nano, 300 gr di zucca gialla, cipolla, 1 spicchio d’aglio, 50 gr di burro, 100 gr di grana padano, olio extravergine, vino secco bianco da tavola (facoltativo), 1 l di brodo vegetale, sale, pepe, rosmarino tritato.

Preparazione: Eliminare la parte non edibile dalla zucca. Una volta pronta tagliarla in dadolata e cuocerla in forno a 180° per 30 minuti circa con olio, sale, pepe e lo spicchio d’aglio.

In una casseruola bassa e larga far rosolare poca cipolla con un filo di olio extravergine di oliva, aggiungere e fare tostare il riso sfumando con un mestolo di brodo o poco vino bianco. Quando il brodo sarà quasi assorbito assicuratevi che sia giusto di sale e aggiungetene un altro mestolo. Procedete in questo modo fino a quando il riso non sarà cotto.

A metà cottura unire la zucca. Mentecare con burro e grana padano e servire caldo con una spruzzata di rosmarino fresco tritato.





Realizzato dalle allieve: Rebecca Napoli e Sofia Salvadori della classe III D in collaborazione con il Docente Santo Corridore