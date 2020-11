Chiusi quattro chioschi interpilastro sotto i portici di via Nizza, oltre 22 mila euro di sanzioni

Nei giorni scorsi agenti della polizia municipale effettuato delle verifiche straordinarie presso i portici di via Nizza.

Gli accertamenti più rilevanti hanno riguardato le attività commerciali ubicate nei cosiddetti chioschi interpilastro, per le quali erano stati riscontrati diversi illeciti amministrativi.

I controlli hanno messo in luce quattro aperture abusive con occupazione di suolo pubblico indebita, da cui sono scaturiti i successivi provvedimenti dell'autorità amministrativa di chiusura immediata dell'attività, oltre a sanzioni per un totale di 22.544 euro e a una segnalazione all'ispettorato del lavoro per un lavoratore privo di contratto di assunzione.