Torino, parte una petizione online per salvare il Mercato del Libero Scambio

“Per il valore del lavoro e del Mercato del Libero Scambio di Torino”: si intitola così la petizione online, aperta sulla piattaforma Change.Org dalla Fondazione Comunità Porta Palazzo, per chiedere al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di “salvare” l'attuale BalùGreen.

Il gruppo, composto da associazioni e cittadini attivi sul territorio di Piazza della Repubblica e dintorni, si era già opposto al suo spostamento da Borgo Dora: “In Piemonte – affermano - c'è una legge per la quale è legale che alcune persone e famiglie si guadagnino da vivere con un lavoro dignitoso. Un lavoro con un profondo valore ecologico ed etico che consente di poter comprare beni di uso comune a prezzi compatibili. Un lavoro regolamentato che permette agli operatori di pagare al Comune l'utilizzo del suolo pubblico, il servizio di pulizia e l'organizzazione del mercato”.

Il riferimento all'annuncio fatto due settimane fa da Fabrizio Ricca è tutt'altro che casuale: “Un assessore regionale – proseguono – vorrebbe, con un semplice tratto di penna, che questo lavoro diventasse illegale, motivando la sua richiesta con supposti problemi di sicurezza e degrado per i residenti. La vera insicurezza, a nostro parere, è rappresentata dallo scenario di sempre maggiore incertezza economica; crediamo, inoltre, che il degrado non sia da ricercare in un luogo dove si incontrano persone di diversa provenienza ma in una politica che non dà dignità al riuso, valore all'integrazione e non affronta le crescenti disuguaglianze”.

La richiesta, in conclusione, è quella di bloccare la proposta di eliminare il Mercato del Libero Scambio: “Vogliamo una città - concludono - che non nasconda e ghettizzi la povertà e i più deboli, ma che offra loro spazi e strumenti di emancipazione. Rivolgiamo quindi un appello a tutte le realtà responsabili, cittadini, associazioni e forze politiche affinché si oppongano a questa decisione sbagliata, ingiusta e dannosa per tutti”.