Viaggiano in piena notte a velocità sostenuta: erano con un'auto rubata

Personale del commissariato Barriera di Milano lo scorso mercoledì notte si è imbattuta in un’autovettura che viaggiava a velocità molto sostenuta su via Montanaro.

Gli agenti si sono mossi subito per fermarla intimando l’alt; inizialmente, il conducente è sembrato accostare per consentire il controllo di polizia, ma era soltanto una manovra diversiva. Infatti, non appena l’auto si è fermata, i quattro occupanti si sono dati alla fuga a piedi.

I poliziotti sono riusciti a raggiungerne due e, nonostante la strenue resistenza nei loro confronti, a bloccarli. Si tratta di due cittadini marocchini di 35 e di 32 anni, quest’ultimo irregolare sul territorio nazionale. L’auto sulla quale viaggiavano è poi risultata rubata. Sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per ricettazione.