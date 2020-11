La settimana di incontri online del Circolo dei lettori, aspettando il Festival del Classico

Il Circolo dei lettori presenta il suo programma di incontri interamente online, dal 2 al 6 novembre, in streaming sul sito e sui profili Facebook e Instagram. Un calendario arricchito di contenuti inediti e pensati per la diffusione digitale.

Lunedì 2 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18.30 | Sul filo dell’acqua (Solferino)

Con Sara Rattaro e Natalia Ceravolo

A cura di Ricamo editoriale

Genova, un'alluvione, otto vite che cambiano. Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era nel negozio dei suoi genitori, ne sono usciti vivi per miracolo. Anna era a casa, ma suo marito era fuori con i soccorritori, purtroppo. Angela non era in città e non sapeva che anche a lei quel devastante diluvio avrebbe portato via qualcosa. Dal terribile 4 novembre in cui ogni argine ha ceduto e Genova è stata travolta dall'acqua è passato un anno. La sera in cui Chiara si scontra con Anna al ristorante, e Anna deve correre via perché Giulia sta per partorire, ognuna delle protagoniste si trova davanti alle conseguenze delle proprie scelte di quei mesi, e dei propri incontri. C'è Andrea che ha perso un amico, Enea che ha rinunciato a un amore, Marco che ha consumato un addio e Carlo che ha trovato... Giulia. E il cerchio si chiude. Otto vite si rincorrono, si mescolano, si scambiano come piccoli vortici, sul filo dell'acqua. Il nuovo libro di Sara Rattaro Sul filo dell’acqua (Solferino) rende omaggio a una città, Genova, e a una grande dote umana, la resilienza e ne parla l’autrice insieme a Natalia Ceravolo in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori lunedì 2 novembre alle 18.30.



Mercoledì 4 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 11 | Le parole dei classici #1 | Philia

Con Matteo Nucci

Aspettando Festival del Classico (29/11-4/12)

Cinque pillole di Matteo Nucci su altrettante parole del passato che sanno di presente: il secondo appuntamento del ciclo Le parole dei classici è Philia, mercoledì 4 novembre alle 11 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Ore 19 | Il bosco del confine (Aboca)

Con Federica Manzon e Marta Barone

Da Trieste a Sarajevo, lungo limiti che non esistono. Un dialogo tra Federica Manzon e Marta Barone mercoledì 4 novembre alle 19 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Giovedì 5 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18 | Storie americane online #3 | Panorami americani con Atlantide

Con Simone Caltabellota e Francesco Moscatelli

Un ciclo di incontri dedicato all’America e alle sue atmosfere, un viaggio letterario con le case editrici specializzate, che si raccontano e consigliano libri e autori. Raccontano i panorami americani Simone Caltabellota e Francesco Moscatelli in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori giovedì 5 novembre alle 18.

Ore 20.30 | Stati Uniti, il giorno dopo. E ora che succede?

Con Francesco Costa, Giada Messetti e Lorenzo Pregliasco

In collaborazione con YouTrend

Gli Stati Uniti dopo le presidenziali 2020. L’analisi di YouTrend in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori giovedì 5 novembre alle 20.30.

Venerdì 6 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18.30 | I quattro maestri (Garzanti)

Con Vito Mancuso e Armando Buonaiuto

Socrate, Buddha, Confucio e Gesù: Vito Mancuso individua nel pensiero di queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per noi, uomini e donne di oggi. La loro parola diventa così una guida decisiva per percorrere con maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il caos che ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l’autentica pace interiore. Perché interrogando questi quattro grandi con sapienza e curiosità, e avvicinando a noi il loro profondo mes­saggio, saremo in grado di risvegliare il maestro da cui non possiamo prescindere: la nostra coscienza, il quinto maestro. Per diventare così consapevoli che la forza per definire le nostre vite è den­tro di noi, e che possiamo essere noi stessi i creatori della nostra felicità. A partire dal suo nuovo libro I quattro maestri (Garzanti) Vito Mancuso dialoga con Armando Buonaiuto in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori venerdì 6 novembre alle 18.30.