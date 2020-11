Antagonisti attesi in piazza sabato a Torino per protestare contro le chiusure

"Se tu ci chiudi, tu ci paghi". E' l'appello lanciato sui social per una manifestazione convocata alle 16.30 di sabato dalle realtà antagoniste di Torino.

Lo stesso slogan usato per manifestazioni in altre città d'Italia. L'appuntamento, previsto inizialmente per giovedì alle 18, è in programma in Piazza Castello. "Da Napoli a Milano, passando per Roma e Torino, è esplosa la rabbia sociale a seguito della nuova stretta del governo: noi non vogliamo scegliere se morire di fame o di Covid", scrivono gli organizzatori nell'appello.

"Vogliamo fare chiarezza: crediamo sia grave che in questi mesi governo e istituzioni locali non siano stati in grado di potenziare la sanità pubblica e mettere in sicurezza scuola, trasporti e luoghi di lavoro. Ora non ci sono alternative a un nuovo lockdown, ma vogliamo che vengano prima previste misure volte a garantire il benessere sociale e sanitario per tutte e tutti", concludono.