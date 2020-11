Due minorenni "in fuga" sui treni: la polfer li rintraccia sulla Torino-Cuneo e sulla Torino-Milano

E' di 3.729 persone controllate, 16 indagate, 911 persone con precedenti, 26 veicoli controllati, 267 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori il bilancio della Polizia ferroviaria nell'ultima settimana. Sono stati in tutto 15 i servizi lungo le lineee di tutto il Piemonte e 21 di ordine pubblico.