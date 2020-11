Amministrative di Torino: i Verdi-Europa verde a sostegno di Enzo Lavolta per le primarie del centrosinistra

"Enzo Lavolta ha infatti deciso di firmare il nostro manifesto "un Sindaco Verde per Torino".

Punti importanti per una campagna che proietti Torino verso una dimensione più Green. È l'idea dei Verdi-Europa Verde di Torino. «A breve presenteremo una piattaforma web aperta, in cui verranno evidenziate le emergenze di Torino raccolte, oltre a proposte e suggerimenti. Lo scopo è creare una città più sostenibile,solidale ed ecologica, in linea con le città europee".