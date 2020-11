Barriera di Milano, fermato pusher mentre pedalava per le strade del quartiere

Stava pedalando a forte velocità lungo le strade di Barriera di Milano, ma non abbastanza velocemente da non essere notato e riconosciuto dagli agenti di Polizia. Sono cominciati così i guai per un pusher di 28 anni, nigeriano, fermato dalle forze dell'orgine in via Lauro Rossi.



Nervoso e senza documenti, lo straniero ha anche cercato di ingoiare 5 grammi di droga davanti agli agenti che lo stavano controllando. Addosso, poi, aveva anche un mazzo di chiavi di un alloggio di corso Giulio Cesare. Durante la perquisizione della casa, in uno zainetto, sono stati trovati due involucri contenenti oltre 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. In cucina, inoltre, in un mobile sopra il piano cottura, c'era un barattolo contenente 5,5 grammi della stessa sostanza.



Il ventottenne, che ha numerosi precedenti specifici, è stato arrestato.