Circolo dei lettori, Loewenthal: "Abbiamo le spalle larghe: invitiamo a riscoprire online l'attualità dei classici"

Proseguirà per tutto il mese tra le pagine del web, la ricca programmazione autunnale del Circolo dei lettori. Una scelta dettata dalle restrizioni dell'ultimo Dpcm (tra poche ore scalzato da quello firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte), cui tuttavia il direttivo della Fondazione sembrava già preparato da tempo. La felice esperienza virtuale sperimentata durante il lockdown primaverile, infatti, aveva consentito a tutto lo staff di entrare in contatto con un parterre di utenti vastissimo, ben oltre l'immaginabile: un risultato che ha spinto la sede di via Bogino a lanciare, lo scorso settembre, una stagione 2020/21 composta da oltre 150 appuntamenti ibridi, online e in presenza.

Ora il cartellone - che, dopo l'edizione diffusa di Torino Spiritualità, a fine settembre, ha già subito una sforbiciata con l'annullamento di Portici di carta, il 16 e 17 ottobre - non si arresta, trasferendo sui social e sul sito ufficiale gli eventi in calendario.

A cominciare dagli incontri propedeutici al Festival del Classico, previsto dal 29 novembre al 4 dicembre. Il Circolo proporrà, per il mese di novembre, un’indagine sulla definizione stessa del termine “classico” che coinvolgerà scrittori, intellettuali, critici letterari tramite video-interventi, ma anche il pubblico di lettori e lettrici. Tra gli altri, interverranno Silvia Avallone, Marco Missiroli e Marco Belpoliti. "Classici contemporanei" è invece il ciclo di video-lezioni su quegli autori del nostro tempo: un confronto con i testi di Silvio D’Arzo, Francesco Biamonti, Giorgio Bassani, Giuseppe Berto. Infine, "Piccoli classici" è pensato per bambini e bambine, con contenuti inediti, lezioni di filosofia e consigli di lettura per i più piccoli.

Ma "Aspettando il Festival del Classico" è anche grandi incontri online: Abraham B. Yehoshua, tra i massimi scrittori israeliani del nostro tempo, con la lezione War and peace in the jewish culture è protagonista dell’anteprima speciale del 28 novembre, che conduce al tema di questa terza imminente edizione Homo sive Natura. Guerra, pace, malattia nella spirale della storia.

La riflessione sulla cultura classica muoverà anche i suoi passi da una serie di approfondimenti. Il gruppo di lettura De Rerum Natura condotto da Matteo Stefani via Zoom dedicati all’opera di Lucrezio, dove poesia e scienza concorrono a offrire una lucida e appassionata rappresentazione della psiche umana. Matteo Nucci, scrittore, in libreria con Achille e Odisseo. La ferocia e l’inganno (Einaudi), saggio in cui esplora la dimensione eterna di due grandi eroi omerici è invece protagonista del ciclo Le parole dei classici, cinque video-definizioni dei lemmi che meglio esprimono la classicità, da Caos a Utopia, passando per Philía, Crisis e Xenía, ogni mercoledì fino al 25 novembre.

"I classici sono contemporanei per definizione - commenta la direttrice del Circolo dei lettori Elena Loewenthal -. Un classico è quell’opera che non smette mai di raccontarci qualcosa. Il nostro programma online cercherà pertanto di seguire questo questo filo, nelle settimane a venire. Ci teniamo molto".

"È vero che viviamo in un momento tremendo - aggiunge -, e ci sembra di essere immersi in una realtà surreale, un mondo capovolto, ma noi, al Circolo, ci ostiniamo a cercarne anche tutte le opportunità offerte. Una di queste è poter avere delle voci internazionali straordinarie, che sarebbe stato altrimenti complicato far venire in presenza. Il nostro pubblico potrà ascoltare autori di grosso calibro, trasformando la distanza in opportunità e vicinanza proprio grazie alla rete".

"Del resto - prosegue - eravamo già allenati. Ai primi di marzo siamo stati fra i primi a lanciare una programmazione di eventi online, i nostri consigli di lettura in pillole sono stati addirittura registrati quando il Circolo era ancora aperto e funzionante. In questo periodo abbiamo imparato a ragionare da una parte con una prospettiva e un orizzonte molto stretti, perché, continuando a seguire le indicazioni che ci vengono fornite, non possiamo fare progetti a lunga scadenza, ma comunque dobbiamo industriarci per assumere una prospettiva più ampia. Questa seconda chiusura non ci ha trovato impreparati. Abbiamo acquisito un'elasticità sufficiente per trasmigrare da una realtà fisica a una virtuale, con le spalle larghe. Siamo pronti, sentiamo la programmazione online non come limitazione ma come opportunità per viaggiare, se non altro, con le parole".

Guardando alle presentazioni editoriali ospitate nelle stanze del web, protagonisti del mese saranno Mario Vargas Llosa, con Tempi duri (Einaudi) e il re norvegese del noir Jo Nesbø, con Il fratello (Einaudi) in dialogo rispettivamente con Ernesto Franco e Marcello Fois. Con l’attesissimo romanzo Un’amicizia edito Rizzoli, a dieci anni da Acciaio, Silvia Avallone si confronta con Marco Missiroli; per il Circolo dei lettori la prima presentazione de I quattro maestri di Vito Mancuso con Armando Bonaiuto, e poi Alessia Gazzolacon Elena Masuelli, Federica Manzon con Marta Barone.

Non mancano anche questo mese le collaborazioni: Biennale Tecnologia trasmette sul sito biennaletencologia.it e sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori il viaggio lessicale nella letteratura del Novecento di Stefano Massini, mentre Claudia Durastanti parlerà di letteratura e civiltà delle macchine. Per quanto riguarda l'attualità, continuano gli incontri firmati Limes e YouTrend, questa volta lo sguardo torna in Italia per poi spostarvi verso i nuovi equilibri internazionali tra Stati Uniti e Cina, e resta confermata in streaming la rassegna stampa a cura de il Post, I giornali spiegati bene, con il direttore Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa.

Non si ferma l’itinerario che attraversa la scrittura di Virginia Woolf seguendo tre diverse invenzioni temporali: ricordo, memoria e tempo dell’accadere. Prosegue anche "In cordata", il ciclo dedicato alla montagna: il 9 appuntamento con Marco Albino Ferrari in dialogo con Linda Cottino a proposito di Mia sconosciuta (Ponte alle grazie), e il 23 con Sandro Campani, Irene Borgna e Leonardo Caffo in confronto circa I passi nel bosco (Einaudi). Infine, "Storie americane" farà vivere anche a Torino il clima che si respira negli USA durante e dopo le elezioni presidenziali, un ciclo di incontri dedicato all’America e alle sue atmosfere, un viaggio letterario con le case editrici specializzate, che si raccontano e consigliano libri e autori.

Di seguito, il programma day by day a partire da oggi.

Mercoledì 4 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 11 | Le parole dei classici #1 | Philia

Con Matteo Nucci

Aspettando Festival del Classico (29/11-4/12)

Cinque pillole di Matteo Nucci su altrettante parole del passato che sanno di presente: il secondo appuntamento del ciclo Le parole dei classici è Philia, mercoledì 4 novembre alle 11 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Ore 19 | Il bosco del confine (Aboca)

Con Federica Manzon e Marta Barone

Da Trieste a Sarajevo, lungo limiti che non esistono. Un dialogo tra Federica Manzon e Marta Barone mercoledì 4 novembre alle 19 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Giovedì 5 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18 | Storie americane online #3 | Atlantide, libri che vanno oltre il tempo e le mode

Con Simone Caltabellota e Francesco Moscatelli

In viaggio tra le pianure del Colorado di Kent Haruf, i laghi della Carolina di David James Poissant, il deserto dello Utah di James Anderson e il bayou del Mississipi di Jesmyn Ward. Raccontano i panorami americani Simone Caltabellota e Francesco Moscatelli in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori giovedì 5 novembre alle 18.

Ore 20.30 | Stati Uniti, il giorno dopo. E ora che succede?

Con Francesco Costa, Giada Messetti e Lorenzo Pregliasco

In collaborazione con YouTrend

Gli Stati Uniti dopo le presidenziali 2020. L’analisi di YouTrend in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori giovedì 5 novembre alle 20.30.

Venerdì 6 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18.30 | I quattro maestri (Garzanti)

Con Vito Mancuso e Armando Buonaiuto

Socrate, Buddha, Confucio e Gesù: Vito Mancuso individua nel pensiero di queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per noi, uomini e donne di oggi. La loro parola diventa così una guida decisiva per percorrere con maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il caos che ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l’autentica pace interiore. Perché interrogando questi quattro grandi con sapienza e curiosità, e avvicinando a noi il loro profondo mes­saggio, saremo in grado di risvegliare il maestro da cui non possiamo prescindere: la nostra coscienza, il quinto maestro. Per diventare così consapevoli che la forza per definire le nostre vite è den­tro di noi, e che possiamo essere noi stessi i creatori della nostra felicità. A partire dal suo nuovo libro I quattro maestri (Garzanti) Vito Mancuso dialoga con Armando Buonaiuto in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori venerdì 6 novembre alle 18.30.

Lunedì 9 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 21 | In Cordata #2 | Mia sconosciuta

Con Marco Albino Ferrari, autore del libro Ponte alle grazie e Linda Cottino

Più siamo radicati, con maggiori certezze possiamo svettare senza il rischio di cadere. Le radici sono fatte di passato, di coraggio, di legami saldi alla terra, quella su cui sono ancorati gli alberi, camminano gli essere viventi e si costruisce la nostra esistenza. Ma alcune radici, per qualcuno, sono fatte invece d’acqua, quella profonda degli abissi o quella millenaria dei ghiacciai, magari le onde dei mari. In alto sulle montagne, sotto l’ombra dei boschi o a filo d’acqua, ognuno ha bisogno di un’origine, territoriale e di senso, a cui tornare per non perdere l’equilibrio, innanzitutto dell’animo. Il secondo appuntamento del ciclo In cordata è in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori lunedì 9 novembre alle 21 con Marco Albino Ferrari, autore di Mia sconosciuta (Ponte alle grazie) in dialogo con Linda Cottino.

La passione per i ghiacciai, per gli alberi, per la grande montagna, per la vita in due, accompagnati dalle note che suona al piano fino a notte fonda. I ricordi si allineano in questo memoir scritto dal figlio che ripercorre la vita di Rosamaria a Courmayeur durante la guerra, l’unione con Edi Consolo, le notti senza luci della Milano della Ricostruzione, il bar Jamaica con le avanguardie, la sua voce che spiega ogni cosa con lucidità e passione.

Con il sostegno di Regione Piemonte | in collaborazione con Dislivelli, CAI UGET Torino e Libreria La montagna

Martedì 10 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18 | Virginia Woolf. Tracce di vita #1

Momenti di essere: il ricordo

Con Liliana Rampello

Introduce Francesca Bolino

Il ciclo di incontri propone un itinerario che attraversa la scrittura di Virginia Woolf seguendo tre diverse invenzioni temporali: ricordo, memoria e tempo dell’accadere. Questo tempo, «tutto suo», si incardina su registri diversi, ma sempre segnati da un’idea originale della possibile rappresentazione della vita.

In un catalogo di immagini che fa affiorare memorie familiari e l’incanto dell’infanzia, la scrittrice insegue il tempo, ben sapendo che il rapporto fra passato e presente non è mai docile. Una scrittura che accoglie toni e registri diversi, dal ritratto all’elegia, dall’autoanalisi alla commedia sociale, dal gioco sullo snobismo fino ad acutissime riflessioni sulla morte. In streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori Francesca Bolino a introdurre e Liliana Rampello martedì 10 novembre alle 18 per accompagnare nel vivo del tempo del ricordo di Virginia Woolf.

Mercoledì 11 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 11 | Le parole dei classici #3 | Crisis

Con Matteo Nucci

Aspettando Festival del Classico (29/11-4/12)

Cinque pillole di Matteo Nucci su altrettante parole del passato che sanno di presente: il terzo appuntamento del ciclo Le parole dei classici è Crisis, mercoledì 11 novembre alle 11 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Mercoledì 11 novembre, in streaming sul profilo Facebook del Circolo dei lettori

Ore 18 | Tre splendidi oggetti morti #1 | Dalle mappe ai navigatori Gps

Con Massimo Mantellini

A partire da Dieci splendidi oggetti morti (Einaudi)

Aspettando Biennale Tecnologia

Gli oggetti collegano tempi differenti. Talvolta, segnano distanze istantanee tra generazioni ancora vicine. Ce ne sono molti morti – o moribondi – intorno a noi, come il telefono fisso, le lettere, i fili, la macchina fotografica. Osservando chi li utilizza ancora e chi non li degna più di uno sguardo e i motivi, le esperienze, i cambiamenti che accadono nel passaggio fra uso e disuso, riusciamo a raccontare chi eravamo e chi siamo diventati, se e cosa è mutato in noi, dopo che li abbiamo abbandonati. Seguendo il percorso di tre splendidi oggetti morti – le mappe (diventate navigatori Gps), la penna (ora ticchettiamo i tasti del pc), il silenzio (pieno ormai di rumori, notifiche e disattenzioni) –, cerchiamo di disegnare nuove traiettorie di bellezza con uno dei maggiori esperti della rete internet italiana. Il primo appuntamento della rassegna Tre splendidi oggetti morti con Massimo Mantellini è mercoledì 11 novembre ore 18 sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

prossimi appuntamenti:

#2 Quando c’erano le penne | disponibile da mercoledì 18 novembre h 18 su Facebook

#3 Il silenzio (pieno ormai di rumori, notifiche e disattenzioni) | disponibile da mercoledì 25 novembre h 18 su Facebook

Mercoledì 11 novembre, online (a breve aggiornamenti sulle modalità di partecipazione)

Ore 19 | De Rerum Natura #1

Un gruppo di lettura speciale con Matteo Stefani

Per avvicinarci al tema, Homo sive natura, della 3. edizione del Festival del Classico (29/11-4/12), tre incontri sono dedicati all’opera di Lucrezio. Nel poema filosofico, poesia e scienza concorrono a offrire un quadro complessivo dell’epicureismo e una lucida e appassionata rappresentazione della psiche umana: le paure, le false credenze, le pulsioni di guerra, l’impotenza di fronte alle catastrofi naturali (come la peste ateniese del V secolo), ma anche la forza incoercibile della ragione, che può garantire senso della misura, amicizia, distacco sereno dalle contingenze. Il primo appuntamento online (a breve aggiornamenti sulle modalità di partecipazione), mercoledì 11 novembre ore 19 con Matteo Stefani.

Giovedì 12 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18 | Costanza e buoni propositi (Longanesi)

Con Alessia Gazzola e Elena Masuelli

Una nuova irresistibile protagonista dall’autrice di L’Allieva: Costanza, medico prestato alla Paleontologia, deve confrontarsi con decisioni da prendere, cuori poco inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico milanese che porta alla luce un incredibile mistero. Alessia Gazzola ne parla in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori giovedì 12 novembre alle 18 insiema a Elena Masuelli.

Venerdì 13 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori e sui canali social di Biennale Tecnologia

Ore 11.30 | La scienza bambina. Letteratura e civiltà delle macchine

Con Claudia Durastanti

Nell’ambito di Biennale Tecnologia

In occasione della riedizione del Furor Mathematicus (Mondadori) dell’intellettuale e ingegnere lucano Leonardo Sinisgalli, un approfondimento sulla commistione sul rapporto tra letteratura e una civiltà delle macchine che si ha ispirato generi e scritti non solo politici e militanti o orientati a utopia/distopia, ma anche più propriamente poetici, dall’immaginario trasversale con Claudia Durastanti venerdì 13 novembre ore 11.30 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori. L’incontro è a cura della Fondazione Circolo dei lettori per Biennale Tecnologia.

Sabato 14 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori e sui canali social di Biennale Tecnologia

Ore 16 | Le parole di un secolo. Viaggio lessicale nella letteratura del Novecento

Con Stefano Massini

Nell’ambito di Biennale Tecnologia

Un secolo ingombrante, il Novecento, profondamente ideologico, intriso di spinte futuristiche e innovazioni tecnologiche ma anche di ripensamenti sull’individuo e la collettività. Comprenderlo vuol dire trovare strumenti per non perdersi nel presente. E quali chiavi d’accesso migliori delle parole si possono trovare per smontarlo nei suoi significati e conseguenze? In streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori, sabato 14 novembre ore 16, Stefano Massini guida un viaggio lessicale nella letteratura del Novecento, perché la lingua cristallizza movimenti e visioni. Perché leggere le parole significa leggere il tempo. L’incontro è a cura della Fondazione Circolo dei lettori per Biennale Tecnologia.

Lunedì 16 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18 | Tre splendidi oggetti morti #2 | Quando c'erano le penne

Con Massimo Mantellini

A partire da Dieci splendidi oggetti morti (Einaudi)

Aspettando Biennale Tecnologia

Gli oggetti collegano tempi differenti. Talvolta, segnano distanze istantanee tra generazioni ancora vicine. Ce ne sono molti morti – o moribondi – intorno a noi, come il telefono fisso, le lettere, i fili, la macchina fotografica. Osservando chi li utilizza ancora e chi non li degna più di uno sguardo e i motivi, le esperienze, i cambiamenti che accadono nel passaggio fra uso e disuso, riusciamo a raccontare chi eravamo e chi siamo diventati, se e cosa è mutato in noi, dopo che li abbiamo abbandonati. Seguendo il percorso di tre splendidi oggetti morti – le mappe (diventate navigatori Gps), la penna (ora ticchettiamo i tasti del pc), il silenzio (pieno ormai di rumori, notifiche e disattenzioni) –, cerchiamo di disegnare nuove traiettorie di bellezza con uno dei maggiori esperti della rete internet italiana. Il secondo appuntamento della rassegna Tre splendidi oggetti morti con Massimo Mantellini è lunedì 16 novembre ore 18 sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Martedì 17 novembre, in streaming sul profilo Instagram del Circolo dei lettori

Ore 19 | Social Reading. La letteratura al tempo di Instagram #2

Le saghe familiari

Con Francesca Marson in arte @Nuvoledinchiostro

Martedì 17 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 19 | Tempi duri (Einaudi)

Con Mario Vargas Llosa ed Ernesto Franco

Può una fake news segnare il destino di un continente? È quello di cui sono convinti un industriale ricco di denaro e appoggi politici e un pubblicitario senza scrupoli. Insieme daranno il via agli avvenimenti che nel 1954 porteranno a un colpo di stato in Guatemala appoggiato dalla Cia. Ma se sul palcoscenico della Storia sale lei, Marta, eccentrica e bellissima appassionata di politici in generale e di dittatori in particolare, capiamo che tutto può succedere, anche quando pensiamo di sapere già come andrà a finire. Mario Vargas Llosa mette nero su bianco la denuncia delle ingiustizie e il desiderio di libertà e ne parla in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori insieme a Ernesto Franco martedì 17 novembre alle 19.

Mercoledì 18 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 11 | Le parole dei classici #4 | Xenia

Con Matteo Nucci

Aspettando Festival del Classico (29/11-4/12)

Cinque pillole di Matteo Nucci su altrettante parole del passato che sanno di presente: il quarto appuntamento del ciclo Le parole dei classici è Xenia, mercoledì 18 novembre alle 11 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Ore 18.30 | La mappa del mondo #3 | L’Italia è il mare

Con Lucio Caracciolo, Federico Petroni e Lorenzo Pregliasco

In collaborazione con YouTrend

Un incontro al mese con “LIMES”, la rivista italiana di geopolitica.

Mercoledì 18 novembre, online (a breve aggiornamenti sulle modalità di partecipazione)

Giovedì 19 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18.30 | Un’amicizia (Rizzoli)

Con Silvia Avallone e Marco Missiroli

La vita ha bisogno di essere raccontata per esistere? Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia – improvvisa, come una stella cadente – con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno rubato un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. Silvia Avallone racconta il suo nuovo libro, Un’amicizia (Rizzoli), insiema a Marco Missiroli in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Sabato 21 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 11.30 | I giornali spiegati bene | La rassegna stampa a cura del Post

La rassegna stampa di e con il Post è in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori, sabato 21 ottobre ore 11.30. Il direttore Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa commentano le notizie del giorno, il modo in cui vengono prodotte e raccontate, svelando i meccanismi e i tic, talvolta divertenti, dell’informazione.

Lunedì 23 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 21 | In Cordata #3 | I passi nel bosco

Con Sandro Campani, autore del libro Einaudi, Irene Borgna e Leonardo Caffo

Più siamo radicati, con maggiori certezze possiamo svettare senza il rischio di cadere.

Le radici sono fatte di passato, di coraggio, di legami saldi alla terra, quella su cui sono ancorati gli alberi, camminano gli essere viventi e si costruisce la nostra esistenza. Ma alcune radici, per qualcuno, sono fatte invece d’acqua, quella profonda degli abissi o quella millenaria dei ghiacciai, magari le onde dei mari.

In alto sulle montagne, sotto l’ombra dei boschi o a filo d’acqua, ognuno ha bisogno di un’origine, territoriale e di senso, a cui tornare per non perdere l’equilibrio, innanzitutto dell’animo. Il terzo appuntamento di In Cordata. Narrazioni di montagna è con Sandro Campani, autore del libro I passi nel bosco (Einaudi) insieme a Irene Borgna e Leonardo Caffo. Sono i giorni del taglio del bosco, in una piccola comunità dell’Appennino tosco-emiliano. Ci sono tutti, tranne chi tutti cercano, Luchino. Magari si farà vedere, ma lui se n’è andato tempo fa, chissà per quali avventure, e adesso si fa vivo quando vuole. C’è il vento che frusta gli alberi e il profumo della terra dopo la pioggia, in questo romanzo che parla della giostra delle relazioni umane all’ombra di piante che custodiscono segreti.

Martedì 24 novembre, in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori

Ore 18 | Virginia Woolf. Tracce di vita #2

Diario di una scrittrice: la memoria futura

Con Elisa Bolchi

Introduce Francesca Bolino

Il ciclo di incontri propone un itinerario che attraversa la scrittura di Virginia Woolf seguendo tre diverse invenzioni temporali: ricordo, memoria e tempo dell’accadere. Questo tempo, «tutto suo», si incardina su registri diversi, ma sempre segnati da un’idea originale della possibile rappresentazione della vita. In 38 quaderni manoscritti, Virginia Woolf prova a teorizzare le sue scoperte e il suo metodo rivolgendosi spesso a una se stessa del futuro. I diari diventano così un lavoro sul presente osservato già come passato da una prospettiva futura, che le permette di esercitarsi, «fare le scale» e «sciogliere i legamenti» della scrittura delle opere da pubblicare. In streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori Francesca Bolino a introdurre e Elisa Bolchi martedì 24 novembre alle 18 per accompagnare nel cuore dei diari di Virginia Woolf.

Ore 19 | Il fratello (Einaudi)

Con Jo Nesbø e Marcello Fois

Sono anni che Roy gestisce una stazione di servizio in un paesino tra le montagne, su al Nord, facendo una vita tranquilla e ritirata. Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota dove è diventato imprenditore e da allora di lui non è arrivato che l’eco del suo successo. Ma ora che Carl è inaspettatamente tornato con il grandioso progetto di costruire un hotel e trasformare il paese in una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere dall’ostilità e dai sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl, ma suo malgrado si ritrova risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre. Dall’incontrastato maestro del crime scandinavo – 40 milioni di copie nel mondo – un thriller sulle menzogne, i segreti, i tradimenti nascosti dietro la rassicurante facciata della vita familiare; a parnarne in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori, l’autore Jo Nesbø insieme a Marcello Fois martedì 24 novembre alle 19.

Mercoledì 25 novembre, in streaming sui profili Instagram e Facebook del Circolo dei lettori

Ore 11 | Le parole dei classici #5 | Utopia

Con Matteo Nucci

Aspettando Festival del Classico (29/11-4/12)

Cinque pillole di Matteo Nucci su altrettante parole del passato che sanno di presente: il quinto appuntamento del ciclo Le parole dei classici è Utopia, mercoledì 25 novembre alle 11 in streaming sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Ore 18 | Tre splendidi oggetti morti #3 | Il silenzio (pieno ormai di rumori, notifiche e disattenzioni)

Con Massimo Mantellini

A partire da Dieci splendidi oggetti morti (Einaudi)

Aspettando Biennale Tecnologia

Gli oggetti collegano tempi differenti. Talvolta, segnano distanze istantanee tra generazioni ancora vicine. Ce ne sono molti morti – o moribondi – intorno a noi, come il telefono fisso, le lettere, i fili, la macchina fotografica. Osservando chi li utilizza ancora e chi non li degna più di uno sguardo e i motivi, le esperienze, i cambiamenti che accadono nel passaggio fra uso e disuso, riusciamo a raccontare chi eravamo e chi siamo diventati, se e cosa è mutato in noi, dopo che li abbiamo abbandonati. Seguendo il percorso di tre splendidi oggetti morti – le mappe (diventate navigatori Gps), la penna (ora ticchettiamo i tasti del pc), il silenzio (pieno ormai di rumori, notifiche e disattenzioni) –, cerchiamo di disegnare nuove traiettorie di bellezza con uno dei maggiori esperti della rete internet italiana. Il terzo appuntamento della rassegna Tre splendidi oggetti morti con Massimo Mantellini è mercoledì 25 novembre ore 18 sul profilo Facebook e sul sito del Circolo dei lettori.

Mercoledì 25 novembre, online (a breve aggiornamenti sulle modalità di partecipazione)

