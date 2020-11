Primarie centrosinistra per comunali Torino 2021, appelli Fb di Lo Russo e Lavolta

Si scaldano i motori, nel Pd torinese, in vista delle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra.

Dopo l'approvazione, ieri sera, del regolamento da parte della direzione provinciale Dem, oggi i due compagni di partito e di gruppo in Sala Rossa, entrambi assessori nella Giunta Fassino, Stefano Lo Russo e Enzo Lavolta, iniziano ad affilare le armi lanciando a tutti gli effetti la loro campagna che li vede sfidarsi, fra gli altri, per la candidatura.

Il primo a farlo è il capogruppo in Consiglio comunale che sulla sua pagina Facebook chiede "una mano". Presentando la sua "piattaforma di area metropolitana che prova a coniugare il presente con il futuro in cui ho raccolto e messo a sistema le mie visioni sulle grandi questioni della città". Lo Russo intende "raccogliere le disponibilità di coloro che, riconoscendosi nel documento e nella sua impostazione, sono disponibili a darmi una mano in questo percorso".

Poco dopo è il vicepresidente vicario della Sala Rossa che, sempre su Facebook, rilancia il suo sito 'lasvoltatorino', dove trovare "il programma condiviso, il manifesto dei nostri valori, le proposte sul futuro della nostra città e l'agenda dei prossimi incontri" e dove sottoscrivere "l'adesione al percorso di #coraggioTorino come hanno fatto ieri - dice - i giovani appassionati dei Verdi torinesi".