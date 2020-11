Moncalieri, il Comune stanzia fondi per aiutare l’alfabetizzazione dei bambini stranieri

Pur in un periodo di emergenza e di scarsità di risorse, il Comune di Moncalieri ha deciso di aiutare un progetto nobile per aiutare l’alfabetizzazione dei bambini stranieri.

L'Amministrazione, su proposta dell'assessore Davide Guida, ha stanziato mille euro all’Istituto Comprensivo Santa Maria per il progetto denominato “Dialogo interculturale e convivenza democratica: progetto per l’inclusione e l’integrazione degli alunni stranieri”. Si tratta di un piano da realizzarsi attraverso ore di insegnamento a studenti stranieri che necessitano di un supporto di alfabetizzazione per imparare al meglio la lingua italiana.

Questo progetto si svolgerà in accordo con gli altri istituti comprensivi del territorio di Moncalieri, di cui l’I.C. Santa Maria riveste il ruolo di capofila.