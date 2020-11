Oltre 700 metri di rame recuperato dagli agenti della Polizia

Sono circa le 22 di venerdì scorso quando un cittadino scorge dal balcone della sua abitazione due soggetti intenti ad asportare materiale in rame dai binari della stazione Lingotto.

L’uomo contatta immediatamente le forze dell’ordine. L’intervento degli agenti del commissariato Mirafiori, insieme a personale Polfer, ha permesso il recupero di 23 tondini in rame per un totale di oltre 700 metri di materiale. I componenti delle rotaie erano stati accuratamente tagliati e sistemati per essere portati via in un secondo momento.

Nessuna traccia dei due malviventi.