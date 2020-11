Torna anche a Torino il World Usability Day, la giornata mondiale per promuovere la tecnologia come fattore di sviluppo individuale e collettivo

Torna il World Usability Day, la giornata mondiale che la User Experience Professional Association lancia ogni anno, nel secondo giovedì di novembre, su scala globale per promuovere la tecnologia come fattore di sviluppo individuale e collettivo. Ogni anno incentrato su un tema diverso, il WUD2020 è dedicato all’Intelligenza Artificiale Human Centred, tema particolarmente rilevante per Torino che è stata recentemente nominata dal Governo sede dell’Istituto italiano per l’Intelligenza artificiale (I3A).

La Fondazione LINKS sta focalizzando molte attività e progetti sul tema dell’Intelligenza Artificiale (IA), con un approccio multidisciplinare e finalizzato alla valorizzazione dei dati per applicazioni di impatto per le imprese, le persone, il territorio. Numerosi sono gli sviluppi tecnologici che LINKS porta avanti in progetti di ricerca di scala locale ed europea e che trovano applicazione e divulgazione in contesti reali. Tra i vari ambiti, possiamo citare il settore automotive e i sistemi di trasporto intelligenti, il supporto agli enti di Protezione Civile nella prevenzione e gestione degli eventi climatici estremi così come il supporto alla gestione dei cicli di produzione agricola e vitivinicola.

Guardando al prossimo futuro LINKS – afferma Fabrizio Dominici, responsabile dell’Area di Ricerca Data Science - ha già avviato una serie di iniziative volte a favorire e consolidare l’incontro tra la ricerca avanzata sull'IA e le Scienze Umane e Sociali per contribuire a colmare il gap tra ricerca, territorio e società, consapevoli e forti delle implicazioni sociali, economiche ed etiche di queste innovazioni.

In questo solco si colloca la partnership tra LINKS e WUD in quanto la Fondazione – come sottolinea Stefano Buscaglia, Direttore Generale di LINKS - ha come obiettivo quello di valorizzare la leva della ricerca e dell’innovazione, contribuire alla crescita del sistema socio-economico, attivare processi e progetti di ampio respiro con rilevanti impatti sul territorio e sviluppare sempre più il dialogo con il tessuto imprenditoriale locale.

L’edizione 2020 è organizzata da LINKS e da SIE - Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani (sezione Piemonte) sotto il patrocinio della Città di Torino, insieme ad imprese (Adequat, Issnova, TIM, FCA, Intesa) e università (Università degli Studi di Bologna, Perugia, San Marino).

Queste sinergie hanno portato a un programma che coinvolge diverse città con relatori esperti di IA, nelle seguenti date:

- 10 Novembre 14.00 –18.00 WUD Perugia

- 11 Novembre 10.30 – 18.00 WUD Milano

- 12 Novembre 14.00 – 18.00 WUD Torino

- 13 Novembre 14.00 – 18.00 WUD Bologna

I World Usability Days sono tutti gratuiti e si terranno in diretta Zoom (previa iscrizione) o in streaming sul canale YouTube di SIE Piemonte.

Programmi e prenotazioni su www.wudtorino.org

Cos’è il WUD?

Il World Usability Day è un evento annuale che dal 2005 viene lanciato su scala globale dalla UXPA per stimolare la comunità scientifica e professionale a promuovere la tecnologia come fattore di sviluppo individuale e collettivo. Il WUD Torino, nato da e per la comunità degli Ergonomi italiani, si rivolge ai professionisti che a prescindere dal dominio di attività, assumono la centralità della persona come cardine delle attività di ricerca, progettazione e intervento. Il WUD è stato organizzato per la prima a Torino nel 2014 da SIE e ISMB, oggi Fondazione LINKS, che da allora continuano a co-organizzare l’evento coinvolgendo imprese ed enti del territorio locale e nazionale.