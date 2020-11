Nichelino, la proposta del sindaco Tolardo: "Al centro Grosa tamponi rapidi con i medici di base"

Giampiero Tolardo, vestendo i panni del dottore prima che quelli del sindaco di Nichelino, ha proposto ai colleghi medici di base la possibilità di effettuare i test rapidi all’interno del centro anziani Grosa.

La scelta è stata fatta da Tolardo in quanto il centro che non è più accessibile al pubblico per le restrizioni anti coronavirus e l'idea sarebbe quella di utilizzare alcune ore la settimana (e con la presenza del Sisp) per cercare di favorire il tracciamento dei contagi, che in questa fase sta finendo fuori controllo per il costante aumento dei casi positivi.

Per il momento si tratta ancora di una proposta, che però avrebbe già raccolto il favore di alcuni medici. L’obiettivo del sindaco di Nichelino è quello di cercare di capillarizzare il più possibile i contagi. Si punta a far fare il tampone solo a chi non l'ha mai fatto: per chi deve verificare il permanere della positività, servono i classici test molecolari.

Intanto, dovrebbe essere mercoledì 11 novembre il giorno in cui inizierà il nuovo punto tamponi dell’Asl To5 a Nichelino, nell’area di via Berlinguer. Ancora non c'è l'ufficialità, ma il Comune preme per avere la certezza per quanti giorni e ore il servizio sarà accessibile. Dovrebbero essere almeno due giorni a settimana, così da favorire anche l'accesso dei residenti della vicina Moncalieri.

L'auspicio è che con questo terzo punto, dopo quelli di Chieri e Carmagnola, i pazienti dell’Asl To5 possano usufruire di due siti aperti contemporaneamente ogni giorno, per evitare il ripetersi di lunghissime code e interminabili attese.