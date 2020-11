Bardonecchia, da oggi fino al 3 dicembre sospesa la Ztl a Melezet

La Giunta Comunale di Bardonecchia visto il d.p.c.m. e la successiva ordinanza disciplinare del Ministro della Salute, che ha classificato l’intera Regione Piemonte come ZONA ROSSA (a rischio alto scenario quattro), la delibera del Consiglio Comunale che in data 22 maggio 2020, che hanno istituito il “Progetto Bardo SiCura, e della Giunta Comunale emessa il 16 giugno 2020 che ha istituito la perimetrazione sperimentale delle Aree Pedonali Urbane Temporanee (APU) in via Medail e nel Borgo Vecchio e ha mantenuta la ZTL nella frazione Melezet, e la delibera della Giunta Comunale del 21 ottobre che ha ribadito la volontà politica di proseguire la sperimentazione A.P.U. anche per l’imminente stagione invernale, ha deciso di sospensione temporanea da oggi, venerdì 6 dicembre sino a giovedì 3 dicembre 2020 della Zona ZTL in frazione Melezet e le A.P.U. di via Medail e nel Borgo Vecchio.

“Dopo aver preso atto delle recenti disposizioni governative – dice Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia - che stabiliscono delle limitazioni, ma consentono alle attività di ristorazione il “servizio d’asporto”, come amministrazione abbiamo pensato di eliminare le limitazioni alla fruizione delle aree urbane oggetto dell’ordinanza, al fine di rendere più agevole la frequentazione di chi fa la spesa nei negozi e allo stesso modo agevolare il ritiro dei pranzi e delle cene preparati dai vari esercizi di ristorazione per essere consumati a casa propria".

"Si tratta di una scelta temporanea che in ogni caso andremo a monitorare. Colgo l’occasione per ricordare a tutti di rispettare a pieno le varie disposizioni volte a contenere la diffusione della pandemia, ed in particolare uscire di casa il meno possibile e solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e per effettive necessità, ed in ogni caso mantenere sempre le distanze interpersonali, usare sempre la mascherina, lavarsi spesso le mani perché con il Covid non si scherza”.