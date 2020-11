Nichelino, festa in strada (prima della zona rossa) per l'amica in quarantena. Nel rispetto delle norme anti Covid

Il Piemonte da oggi diventa zona rossa. Già nelle ultime settimane si dovevano fare i conti con misure restrittive e limitazioni. Ma alla fantasia non c'è mai limite, come alla voglia di festeggiare un amico costretto alla quarantena. Nel rigoroso rispetto delle regole.

E' successo nei giorni scorsi a Nichelino, dove un gruppo di ragazzi ha organizzato una piccola festa in via Avogadro, sotto il balcone di casa di un'amica, obbligata all'isolamento per il Covid. “Stare vicini ai propri amici non implica per forza sedersi in 5 tutti vicini, eludendo le misure anti contagio. A chi si vuole bene un modo per non lasciarlo solo si trova sempre”, hanno scritto i ragazzi su Facebook.

Era il giorno del compleanno della ragazza, ed assieme ai palloncini e ai cartelloni, le hanno anche portato il regalo con un cestino da tirare su con una corda. Pochi minuti per strappare un sorriso a quella loro amica, costretta in casa. Che ha ringraziato, commossa, per le attenzioni che le sono state dedicate in un momento così particolare.

Il messaggio conclusivo degli amici è stato chiaro: "I ragazzi di oggi capiscano il momento: le amicizie sono sacre, vale la pena difenderle”. Nel rispetto delle regole, altro che feste in casa o assembramenti.