Torino Esposizioni, in corso le pulizie: il Covid-Hospital non sarà pronto prima di 2 settimane [VIDEO e FOTO]

Torino avrà un ospedale da campo, su questo non vi sono più dubbi. Dopo i sopralluoghi e le conferme da parte dell’assessore Icardi, l’allestimento di Torino Esposizioni a Covid-Hospital inizia a prendere forma.

I lavori strutturali per adeguare il quinto paglione non sono ancora iniziati, ma da oggi le ben due ditte di pulizie stanno agendo nel grande spazio, per renderlo idoneo: si tratta della C.M. Service di Cascinette e dell’Ismac di Beinasco. Entrambe le aziende si occupano di pulizie, con servizi su aree a contaminazione controllata.

L’ospedale da campo, che non andrà a sostituire virtualmente le Ogr (i letti sono stati spostati all’Oftalmico), non sarà pronto prima di due settimane. Serviranno infatti una decina di giorni circa dall’inizio dei lavori per completarlo, ma essendo ora ancora in una fase di pulizia, è lecito pensare che l’inaugurazione del Covid-Hospital possa avvenire a fine mese.

Torino Esposizioni servirà principalmente per alleggerire il carico degli ospedali piemontesi, torinesi in particolare. E’ questo il principale obiettivo dei vertici sanitari della Regione Piemonte: trovare posti letto, rivedere il protocollo dei ricoveri, delle dimissioni e delle cure domiciliari al fine di non intasare gli ospedali.

Per Torino Esposizioni, però, bisognerà attendere almeno due settimane.