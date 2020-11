Torino e Piemonte in Zona Rossa contro il Covid-19: ecco i negozi che rimangono aperti

La zona Rossa fa abbassare le saracinesche ai negozi ritenuti "non essenziali" a Torino e in Piemonte. Ma sulla base delle circolari diffuse dal Ministero e rilanciate dalle associazioni di categoria non si tratta di una vera e propria serrata. Sono infatti ancora un buon numero le attività cui viene permesso di continuare la propria vendita quotidiana, seppur nel rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza e garanzia per la clientela e gli addetti.

In particolare, ecco l'elenco delle attività che rimangono aperte anche nei prossimi 14 giorni, in attesa della rivalutazione dei parametri dei nostri territori. Il discorso vale per i negozi tradizionali (quelli "di vicinato") e per quelli che rientrano in questa categoria, ma si trovano all'interno di centri commerciali, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, sono chiusi al pubblico, ma resta possibile l'asporto (il take away) e la consegna a domicilio.