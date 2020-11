L'Asl To5 potenzia l'attività di pit stop: da lunedì il punto scuola di Moncalieri attivo anche per gli adulti

Dopo i tanti problemi e le lunghissime code dei giorni scorsi, l’Asl To5 potenzia il servizio di effettuazione dei test molecolari su prenotazione per la ricerca del coronavirus.

A partire da mercoledì 11 novembre sarà attivo il nuovo pit stop adulti a Nichelino, in via Berlinguer: tale pit stop si aggiungerà all’attuale offerta, offrirà il servizio su prenotazione nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 15,30.

Il medico di famiglia avrà la visibilità delle prenotazioni a partire da lunedì prossimo. Sempre a partire dal 9 novembre verranno attivati anche nuovi pit stop adulti presso le attuali sedi dedicate alle scuole in via Vittime di Bologna a Moncalieri, in piazza Quarini a Chieri e in piazza Manzoni a Carmagnola.

Tutti i pit stop aziendali saranno operativi solo su prenotazione, da effettuarsi a cura del medico di famiglia/pediatra sulla piattaforma Covid regionale. L’assistito del medico riceverà un sms di conferma della prenotazione indicante ora e luogo di effettuazione del test. L’esito del test, se negativo, verrà trasmesso via sms: qualora il test dovesse risultare positivo, l’assistito verrà contattato dal medico di famiglia e dal Sisp dell’Asl.

Con questi potenziamenti l’offerta di tamponi su prenotazione dell’Asl To5 passerà da 4300 a 6.800 test prenotabili a settimana.