Chiusure viabilità: strada provinciale 590 della “Val Cerrina” non percorribile fino al 16 novembre

Per effettuare la manutenzione degli impianti tecnologici ed elettrici del Tunnel, nel tratto compreso fra il km 3+380 e il km 4+280 della Sp. 590 della “Val Cerrina”, è necessario ordinare la chiusura al transito per tutti gli utenti, a far data dalle ore 8,30 del 06 novembre fino alle ore 16,30 del 16 novembre 2020 con deviazione del transito su percorso alternativo adiacente e parallelo (ex S.S.590 tratta comunale).

Dal Km. 19+900 al Km. 20+500per lavori di manutenzione straordinaria alle barriere stradali ammalorate è prevista la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, di un senso di marcia della Sp. 590 della “Val Cerrina”, con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico da cantiere e/o da movieri, dal 9 a tutto il 14 novembre /2020 tra le ore 8.00 e le ore 18.00.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina:

http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml

