L'orgoglio di dire "brutto": anche quest'anno BRUTTISSIMA mette il suo marchio a Torino [FOTO]

Anche quest'anno il collettivo Simplification Art porta orgogliosamente "BRUTTISSIMA", rassegna artistica autoprodotta, ilare e e diffusa, in giro per Torino.

Da giovedì sono allestite tre nuove opere dislocate sul territorio cittadino: TECNOBRUTTO, immobili da sempre, (via Garibaldi 23c, ex libreria Paravia), "opera di riconciliazione urbana che converte la destinazione d’uso di alcuni fra i più prestigiosi immobili in città"; un totem di Mike Bongiorno a braccia aperte e dallo sguardo benevolo (Murazzi del Po, lato destro); e una parodia del delivery a due ruote, BRUTTOO, tutto il BRUTTO a casa tua! (via Sant’Ottavio angolo via Verdi, fronte Palazzo Nuovo): "la flotta di rider a impatto zero che il brutto ve lo porta fino sulla porta di casa".

Nella settimana dell'arte contemporanea torinese, mutilata dall'ultimo Dpcm che ha sancito la chiusura di mostre e musei, la provocazione di Simplification Art sfida così questo funesto 2020, ribadendo con fermezza che "brutto è bello".