Dal 17 novembre a Nichelino al via "Let's tandem": conversazioni (a distanza) in lingua straniera ai tempi del Covid

L'Informagiovani di Nichelino, in collaborazione con l'Associazione EUfemia, propone con l'iniziativa "LET'S TANDEM", un'ora di conversazione a due in cui si parla per metà tempo in una lingua e per l'altra metà in un'altra.

Un modo nuovo di sperimentare le lingue straniere al tempo del Covid. Gli incontri si terranno, a partire dal 17 novembre fino al 18 dicembre, dal martedì al venerdì in orario pomeridiano.

Sono disponibili le lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese. La modalità delle conversazioni sarà online, a distanza. I volontari dell' Associazione EUfemia contatteranno gli iscritti per concordare giorno, orario e piattaforma web da utilizzare per "LET'S TANDEM". Le iscrizioni, gratuite, si effettuano entro il 13 novembre, compilando il form al link https://forms.gle/ZFjyjCJs7bM6jbkC9 .

"Si tratta di una possibilità preziosa per approfondire la conoscenza delle lingue straniere senza spostarsi da casa", spiegano il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola.