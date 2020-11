Moncalieri, il sindaco Montagna scioglie i dubbi sulla zona rossa: "Solo banchi alimentari ai mercati, consentito l'accesso a parchi e giardini pubblici"

L'Asl To5 ha informato che da oggi, lunedì 9 novembre, viene attivato un nuovo pit stop tampone per adulti a Moncalieri, in via Vittime di Bologna, sede finora dedicata solo agli alunni delle scuole. Da mercoledì 11, invece, sarà attivo un nuovo punto a Nichelino, in viale Berlinguer.

"Da tempo avevamo chiesto l’intervento della Regione per porre fine ai tanti disagi subiti dai nostri cittadini in attesa del tampone. Ci auguriamo che i nuovi hotspot possano aiutare a migliorare da subito la situazione", ha commentato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. Poi il primo cittadino ha voluto fare il punto sui divieti e su cosa è permesso fare, dopo che il Piemonte è diventato zona rossa. "La principale novità riguarda i mercati. La Circolare del Ministero ha chiarito che possono montare esclusivamente i banchi alimentari, come illustrato nell’articolo 3 del Dpcm".

Poi Montagna risponde ad altre domande relative alla zona rossa: