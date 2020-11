Dalla Compagnia di San Paolo una donazione per la scuola

Con una deliberazione proposta dagli assessori Iaria e Di Martino, nella seduta del 9 novembre 2020 il Consiglio Comunale di Torino all’unanimità (36 voti favorevoli su 36 consiglieri presenti) ha accettato “con animo grato” la donazione da parte della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo della porzione di immobile di via Goffredo Casalis 54 che ospita la scuola dell’infanzia Casa dei bambini (che fa parte dell’Istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini), attualmente locata dalla Città di Torino, a un canone di 21.785 euro all’anno. Il valore della donazione ammonta a 69.155 euro.

In precedenza, la Fondazione aveva effettuato lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile (tra cui la bonifica amianto e opere necessarie per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi) e altri ne verranno effettuati, per un importo di 39.000 euro, sempre a carico dell’ente donante, per l’abbattimento di barriere architettoniche.

Un’altra porzione dell’edificio che ospita il Liceo Berti è stata invece donata dalla Fondazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel dibattito in Consiglio, la consigliera Barbara Azzarà (M5S) ha ringraziato la Compagnia di San Paolo e gli assessorati per essere arrivati alla conclusione del percorso e per l’impegno profuso nell’affrontare l’emergenza Covid-19 a scuola.