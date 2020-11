Avviata da Anas la manutenzione delle pendici lungo le statali 335 "di Bardonecchia" e 24 "del Monginevro"

Anas ha avviato la manutenzione straordinaria delle pendici e delle pertinenze per un tratto di circa 250 metri poco più a sud dell’abitato di Bardonecchia, al km 11 della statale 335 “di Bardonecchia”.

Le operazioni sono condotte in parete da maestranze specializzate. Il programma di intervento prevede il disgaggio della pendice dal materiale instabile, lo svuotamento delle reti di contenimento in aderenza e la sostituzione per alcuni tratti. Completano i lavori l’installazione di nuovi ancoraggi e la posa di nuove funi metalliche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è in vigore il senso unico alternato, attivo nella fascia oraria 7:30 – 18, festivi esclusi. Il completamento dell’intervento è previsto entro il 13 novembre. L’intervento di sistemazione delle pendici è stato avviato anche sulla statale 24 “del Monginevro”, in tratti saltuari tra Amazas, nel comune di Oulx, e Fenils, nel comune di Cesana Torinese.

Anche in questo caso è attivo il senso unico alternato con fine lavori prevista entro il 4 dicembre.