Chiusure viabilità, lavori in corso sulle sp. 81 e 595 “di Mazzè” e sulla sp. 64 e 64 dir03 "della Valchiusella"

Lavori in corso sulle stradi provinciali del Torinese.

Sp 81 di “ Mazzè ” il 9 e 10 novembre

Per demolire con urgenza un muro perimetrale pericolante sulla Sp. 81 di “ Mazzè ” dal km. 18+120 al km.18+142 , in centro abitato del Comune di Vische, è prevista la regolamentazione della circolazione stradale mediante il divieto di transito a tutti gli utenti dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nei giorni 9 e 10 novembre 2020.

Sp. 595 di “ Mazzè ” dall’11 al 13 novembre

Per una fuga dalla condotta idrica , lungo la Sp. 595 di “Mazzè” dal km. 0+400 al Km.0+900, in centro abitato del Comune di Caluso, è previsto il divieto di transito a tutti gli utenti dalle ore 8,00 dell’11 novembre alle ore 18,00 del 13 novembre 2020 con deviazione su idonei percorsi alternativi.

Sp. 64 “della Valchiusella” proroga chiusura dal 9 al 16 novembre

Le precipitazioni del 2-3 ottobre hanno causato il parziale cedimento del rilevato stradale e della relativa banchina sulla Sp. 64 “della Valchiusella” dal Km 12+400 al Km 13+465, inoltre l’instabilità della scarpata sottostante la carreggiata necessita di un intervento urgente di stabilizzazione in corrispondenza del Km 12+850. Poiché le lavorazioni necessarie per la riapertura in sicurezza della Strada provinciale sono più lunghe di quanto precedentemente previsto, e la tipologia dei macchinari impiegati non consente di ricoverarli lontano dal cantiere, è necessario prorogare il provvedimento di chiusura al transito, per tutte le categorie di utenti, della Sp. 64 “della Valchiusella” dal Km 12+400 al Km 13+465 in comune di Valchiusa, con deviazione del transito su strade limitrofe, per l’intero periodo dal 9 al 16 novembre 2020.

Sp. 64 Dir 03 “della Valchiusella

Anche in questo caso le precipitazioni del 02-03 ottobre 2020 hanno determinato il parziale cedimento del rilevato stradale e della relativa banchina della Sp. 64 Dir 03 “della Valchiusella” dal Km 0+650 al Km 1+000; inoltre l’instabilità della scarpata sottostante la carreggiata necessita di un intervento di stabilizzazione in corrispondenza del Km 0+820. È necessario prorogare la chiusura al transito, per tutte le categorie di utenti, della Sp. 64 Dir 03 “della Valchiusella” dal Km 0+650 al Km 1+000 in comune di Valchiusa, dal 14 novembre al giorno 18 dicembre 2020 di tutti i giorni, con deviazione del transito su transito alternativo.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml