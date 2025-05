A Chivasso continua la posa del nuovo acquedotto, ecco come cambia la viabilità

Al Comune di Chivasso continua la posa della nuova rete idrica in corso Galileo Ferraris ad opera di Società Metropolitana Acque Torino. Nelle settimane dal 19 al 23 maggio e dal 26 al 30 maggio prossimi, un’ordinanza comunale dispone l’interdizione al transito lungo la corsia nord di corso Ferraris, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mezzano e l’intersezione con via Regis, in cui entra in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata. Sarà vietata la sosta dei mezzi anche lungo il lato sud della corsia nord di viale Vittorio Veneto, nel tratto tra l’intersezione con via Mezzano e l’intersezione con via Calandra.

Modifiche anche al Trasporto Pubblico Locale. Negli stessi giorni, la fermata Ospedale della Linea Azzurra fissata alle ore 7:40 e la fermata Ospedale della Linea Blu delle ore 08:35, 09:40, 11:35, 13:35, 14:35, 16:35, 17:35 saranno sostituite dalla fermata di via Mezzano, all’angolo con via Pavese. Anche per il servizio di scuolabus E1 e M5 la fermata di corso Ferraris Ospedale, delle ore 8:21 e 7:36, sarà sostituita sempre dalla fermata di via Mezzano, angolo via Pavese.