Coronavirus, da oggi ingressi controllati e solamente su appuntamento in municipio a Moncalieri

L'emergenza coronavirus cambia anche la quotidianità di molti servizi a Moncalieri (e non solo)

A partire da oggi, 10 novembre e sino al perdurare delle misure previste per le aree caratterizzate da livello di rischio alto legato alla pandemia, gli uffici comunali saranno aperti al pubblico, limitatamente agli accessi motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15.

In via Principessa Clotilde 10, ci sarà un presidio per consentire il passaggio solo ai cittadini di Moncalieri con appuntamento, mentre in Piazza Vittorio Emanuele II si potrà andare per il pagamento dei verbali da parte degli utenti prenotati.

I lavori e i cantieri, però, non si fermano. Dalla mezzanotte del 13 alla stessa ora del 16 novembre (e comunque fino a termine dell'intervento) è stato istituito il divieto di circolazione su Via Petrarca a Moncalieri, per l’avvio di lavori di fognatura. Saranno garantiti gli accessi in entrata ed in uscita da Strada Piobba, gli accessi carrai siti nel tratto Revigliasco/Piobba fino al passo carraio della comunità “Il Porto”.

Saranno garantiti gli accessi da Viale della Rimembranza agli edifici “Ville Roddolo”, ai due maxi parcheggi lato collina nonché a Viale XXX Aprile.