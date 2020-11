Incidente in corso Peschiera, Fiat Punto centra in pieno palo della luce

Brutto incidente, pochi minuti prima delle 17, in corso Peschiera all'angolo con via Castelfidardo a Torino.

Il conducente di una Fiat Punto di colore rosso, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, andando a centrare in pieno uno dei pali della luce.

I vigili urbani sono immediatamente giunti sul posto, per la messa in sicurezza del veicolo e i rilievi del caso.

Ovviamente, a seguito di quanto accaduto, in zona il traffico risulta almeno in parte rallentato, visto che il sinistro è avvenuto in un orario in cui la circolazione iniziava ad essere sostenuta.