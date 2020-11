Covid Hotel: a Torino una sola struttura, ma molti alberghi "aspettano" la Regione

É l'Hotel Bologna di corso Vittorio Emanuele l'unico albergo a Torino che al momento é stato ricovertito in Covid Hotel, struttura in grado di ospitare pazienti positivi al virus, lievi o asintomatici. Simone Visconti, il titolare, é stato il solo, lo scorso agosto, ad aderire al bando promosso dalla Regione Piemonte.

"Abbiamo chiuso a marzo e poi riaperto a settembre - spiega - il mese é andato così così, ma il nuovo lockdown ha azzerato le speranze di ripresa. Per sopravvivere serviva una fonte di reddito, non c'erano altre soluzioni".

L'Hotel Bologna mette a disposizione dei malati Covid 40 camere, con i servizi che sono gestiti da medici e infermieri dell'Asl. All'albergo resta solo la gestione del servizio di check-in.

"Molti colleghi quest'estate erano scettici - aggiunge Visconti - ma adesso sono in tanti a chiedere informazioni, anche perché i dati sui contagi sono in aumento e il futuro non promette nulla di buono".

Molti albergatori, in effetti, hanno manifestato l'interesse di riconvertire le loro strutture in Covid Hotel, ma al momento mancano i bandi regionali. Intanto, secondo i dati di Federalberghi, a causa del Covid nel 2020 Torino ha ospitato 1,5-2 milioni di visitatori in meno. Il calo di fatturato per le strutture ricettive é pari all'80% rispetto all'anno precedente e molti alberghi continuano a sopravvivere grazie alla cassa integrazione e ai contributi governativi. "Azzeramento delle tasse relative al 2020 e forti sconti per il 2021" é la richiesta delle associazioni alberghiere, che nelle prossime settimane cercheranno di confrontarsi con la Regione per pianificare una strategia condivisa.