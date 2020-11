La Festa dei Civich: a 229 anni dalla fondazione del corpo, la Mole "indossa" il simbolo della Municipale

Era il 12 novembre 1791, quando il re Vittorio Amedeo III decise di riorganizzare il "servizio di polizia, politica e di sicurezza", nonché l'ufficio del Vicariato, di sciogliere le Guardie del Vicario e di creare un nuovo Corpo detto delle "Guardie Civiche" (da qui l'appellativo Civich ) a cui affidò mansioni speciali e ben determinate. Con questo provvedimento Vittorio Amedeo III, per primo, comprese la necessità di definire le attribuzioni ed i compiti degli addetti alla polizia urbana e a renderli più partecipi della vita e dei problemi cittadini, tracciando la via verso la definizione dell'attuale Corpo di Polizia Municipale.

I festeggiamenti sono stati rinviati a data da destinarsi a causa della pandemia e delle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM, ma questa sera, la Mole Antonelliana si illuminerà alle 20 con una proiezione dedicata alla ricorrenza di questa importante data, per ricordare ai cittadini che, ogni giorno e ancor di più in questo particolare e difficile periodo storico, i Civich, oggi come allora, sono presenti sulle strade della città, per servire e per proteggere.