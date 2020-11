Come mantenere in ordine l’ufficio

Quando si lavora in ufficio è necessario sistemare la propria stanza nei migliori dei modi, perché solo in questa maniera sarà possibile svolgere l’attività lavorativa in maniera efficace.

Come ordinare le carte in ufficio

Per poter lavorare come si deve, è fondamentale poter contare su una postazione di lavoro ordinata e priva di qualunque oggetto che possa in qualche modo rendere caotico e confusionario il nostro lavoro. Ad esempio, possiamo dire che l’archiviazione è alla base dell’ordine in ufficio , giacché ci consente di trovare i documenti di cui possiamo aver bisogno in maniera semplice. Pensate, difatti, che sistemando le varie pratiche all’interno di un raccoglitore oppure in una scatola per archivio potrete ordinare le vostre carte in base alla tipologia o l’anno. In questo modo sarà molto più semplice ritrovare un contratto o una bolletta di cui avete bisogno per lavorare al meglio in quel momento. Molti sistemi di archiazione, inoltre, dispongono pure di etichette e linguette colorate che possono essere strategiche per creare un ordine ad hoc. Una volta che avrete sistemato tutti i documenti cartacei all’interno della scatola per l’archivio oppure direttamente nel raccoglitore, sarete certi di poter iniziare a lavorare come si deve, senza incorrere in nessun problema.

Le soluzioni per l’home office efficiente

Anche coloro che devono per necessità lavorare da casa oppure hanno organizzato la propria attività lavorativa tra le mura domestiche, sanno bene che l’ordine giocare un ruolo chiave all’interno di un’azienda. Senza un po’ di ordine, difatti, non si potrà mai essere in grado di svolgere le mansioni come si deve e, anzi, si rischierà pure di allungare la fase lavorativa e renderla ancor di più pesante. Proprio per questo è fondamentale equipaggiare la stanza del lavoro in una camera a parte, lontani da qualunque fonte di distrazione, e con degli elementi che possono aiutarci a mantenere le carte più importanti a portata di mano. Ad esempio, sulla scrivania potrete collocare un pratico raccoglitore verticale in cui adagiare tutte le carte di cui avete bisogno quotidianamente; sfruttate anche i cassetti della scrivania per creare dei “divisori” tra determinate carte e altri documenti. Il nostro suggerimento è di raccogliere i contratti dei clienti in una cartellina da riporre in un cassetto – meglio ancora se etichettato o con chiusura a chiave – e tutte le vostre spese in un altro ancora. In questo modo, sarete certi di individuare a colpo d’occhio un foglio piuttosto che un altro, senza sottrarre del tempo prezioso a qualunque altra attività che avete in mente di organizzare in seguite al lavoro. Se, peraltro, avete a vostra disposizione uno stanzino in più e producete una quantità di documenti cartacei molto importante, il nostro suggerimento è di montare una scaffalatura in cui sistemare delle scatole per l’archivio dei documenti. In questo modo, sarà tutto più ordinato nella stanza, ma soprattutto potrete dedicare una stanza unica per l’archiviazione.

I mobili necessari per uno spazio impeccabile

Se vi state chiedendo se in commercio siano reperibili dei mobili studiati proprio per creare una camera per l’archivio dei documenti cartacei, la risposta è affermativa: molti negozi online – ma anche fisici nelle città più grandi – mettono a disposizione delle aziende e dei privati mobilia di questo tipo. Iniziamo suggerendo una cassettiera con cartelle sospese: questo tipo di mobile è assai efficace se dovete suddividere una mole importante di documenti, ma non volete creare una camera appositamente per questa necessità. Le cartelle sospese da cassetto sono disponibili di diversi colori proprio per aiutarvi ad organizzare al meglio i documenti: sistemando fatture, contratti, case history e quant’altro sarete certi di potervi muovere da un foglio e l’altro in maniera comoda. Inoltre, questa soluzione preserverà anche le carte da polvere e luce che sono acerrimi nemici dei fogli. Non vi resta che acquistare tutto l’occorrente per organizzare al meglio il vostro lavoro in azienda oppure in casa!