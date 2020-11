Gli artigiani pagano il conto alla Zona Rossa: a Torino fatturati in calo dal 35 al 100%

Dal -35% degli impiantisti al -40% dell'edilizia, passando per parrucchieri, pasticcerie, fotografi, abbigliamento, lavanderie, fino all'apice delle estetiste, che sono letteralmente bloccate e dunque segnano un calo del 100 per cento nel loro fatturato. Sono risultati inquietanti quelli contenuti nell'indagine elaborata da Confartigianato Torino in questi primi giorni di Zona Rossa . Un lockdown che, per quanto "morbido", sta colpendo in profondità molte categorie.

C'è chi se la cava con l'asporto, ma non basta. Mentre altri sono costretti a farmarsi del tutto, scontando anche una certa ritrosia da parte della clientela. “Prima di tutto – afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - bisogna sottolineare che il decreto, collegato all'inserimento di Torino e del Piemonte tra le "zone rosse", ha creato una confusione che non va di certo a vantaggio delle imprese, anche di quelle rimaste aperte". “La grande maggioranza delle attività artigiane anche se è aperta – prosegue - paga il pegno di lavorare in un’area delimitata come "zona rossa", quindi con un traffico di clientela pressochè dimezzato, in quanto le persone si possono spostare solo per motivi di lavoro e di salute. Inoltre, le nostre botteghe rappresentano dei punti di riferimento per la clientela che è abituata anche a spostarsi in un altro comune diverso da quello di residenza per raggiungere, per esempio, il proprio parrucchiere di fiducia”.