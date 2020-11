Miglio bruno, hai mai sentito parlare di questo cereale? Sai che è il più ricco di sostanze nutritive al mondo?

In questo articolo scoprirai i benefici e le proprietà del miglio bruno e anche, cosa molto importante per gustarlo al meglio, come cucinarlo per gustare nel miglior modo possibile la sua bontà. Come indicato su Vitaminanews.it, è molto importante tenere a bada il nostro appetito con cibi sani e che creano maggiore sazietà, limitando in particolare l'uso di carboidrati semplici.

I 6 incredibili benefici del miglio bruno

1 – Un toccasana per le ossa

Tra gli incredibili benefici offerti dal miglio bruno, impossibile non segnalare la sua portentosa capacità di attenuare i dolori ossei. Il merito? Dei minerali presenti al suo interno, in grado di contrastare problematiche come l'artrosi.

2 – Pressione sotto controllo

Il miglio bruno è altresì un ottimo rimedio per contrastare l'ipertensione, almeno stando ai risultati provenienti da uno studio condotto dall'Università di Vienna su un gruppo di 225 ambosessi ipertesi, invitati a consumare miglio bruno per un periodo di 3 settimane. Risultato? A conclusione dello studio, tutti i soggetti ipertesi presi in esame hanno finito per registrare una diminuzione della pressione arteriosa” - confermano i ricercatori austriaci.

3 – Una pelle tonica e delicata

Mangiare miglio bruno per preservare la bellezza della pelle? Una realtà concreta stando ai risultati di uno studio condotto dall'Università di Budapest. Il miglio è ricco di acido silicico, un prezioso minerale che unitamente al calcio, presente a sua volta nel cereale, va a tonificare l'epidermide, agevolando anche la rimozione delle impurità” - confermano i ricercatori ungheresi.

4 – Una folta chioma

Contrastare la caduta dei capelli e rinforzare la chioma grazie al miglio bruno? Tutto merito dell'acido silicico presente all'interno del cereale, in grado di preservare la salute dei capelli ed agevolarne la crescita.

5 – Una salute di ferro

Migliorare il proprio stato di salute grazie al miglio bruno? “l miglio bruno grazie ai tanti minerali presenti al suo interno: zolfo, fluoro, fosforo, acido silicico, ferro potassio, zinco, magnesio e così via, è quanto c'è di meglio per rinforzare il sistema immunitario nella stagione invernale” - confermano i ricercatori dell'Università di Praga, autori di uno studio ad hoc sui benefici del miglio bruno.

6 – Addio ai chili di troppo

Perdere peso grazie al miglio bruno? Questo cereale è in grado di regolare il bilancio idrico e fornire sostanze nutritive all'organismo, contrastando gli attacchi di fame e correggendo gli scompensi derivanti da un'alimentazione scorretta.