Nichelino investe sulla scuola: 2 milioni di euro per il consolidamento della primaria Marco Polo

Nichelino, 2 milioni di euro per il consolidamento della primaria Marco Polo

Nichelino ha messo da tempo la sicurezza delle scuole al primo posto. Sono passati ormai otto anni dal crollo del controsoffitto della primaria Rodari (che provocò il lieve ferimento di una bambina) e da allora la Città ha messo mano a diversi progetti che riguardano l'edilizia scolastica.

Progetto da 2 milioni di euro

E così, in attesa che arrivi alla fine la costruzione della nuova primaria Papa Giovanni, il Comune ha deciso altri interventi, approvando il progetto tecnico per il consolidamento della scuola Marco Polo, che comporterà un investimento di circa 2 milioni di euro.

L'intervento si è reso necessario dopo gli esiti relativi allo studio sulla vulnerabilità sismica di alcuni edifici comunali, che hanno evidenziato carenze e lacune di ordine statico proprio per quanto riguarda la Marco Polo. Di qui la necessità di intervenire ad un consolidamento della struttura e di miglioramento sismico.

Nel frattempo era stato disposto un monitoraggio continuo del fabbricato da parte del Politecnico di Torino, fino ad arrivare alla decisione di approvare il progetto per un intervento di messa in sicurezza per la primaria nichelinese.

La piazza scolastica della Walt Disney

Intanto mercoledì prossimo, 11 settembre, nel primo giorno di lezioni, a Nichelino verrà inaugurata la prima piazza scolastica della città nella primaria Walt Disney. Uno spazio di socialità, incontro e di scambio tra scuola e città.

Le bambini e i bambini della scuola Disney ultimeranno la realizzazione della piazza con la piantumazione di un'aiuola fiorita, con l'obiettivo di farne una nuova risorsa verde (non solo) per il quartiere, aperta a tutti.