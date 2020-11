Torino in blu per la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Il 20 novembre ricorre l’anniversario dell’approvazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Questo particolarissimo 2020 assume per bambine, bambini e adolescenti e per tutti gli adulti coinvolti nella loro cura un particolare significato: rappresenta l’occasione per tornare ad una normalità “nuova” in cui i diritti fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza - tra cui il diritto all’istruzione, alla salute, alle attività ricreative e alla socializzazione - tornino ad essere prioritari nella pratica quotidiana e riconquistino il ruolo che spetta loro nel dibattito politico. Considerata la particolare situazione di emergenza, il Comitato Provinciale Unicef di Torino non potrà organizzare la consueta marcia dei Diritti con la partecipazione degli studenti. Tuttavia, la ricorrenza verrà evidenziata con diverse iniziative.

Dal 16 novembre verranno inseriti sui canali social del Comitato Unicef di Torino, del Museo Nazionale del Cinema, della Fondazione Tancredi di Barolo - Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, Museo del Risparmio, Polo del 900 e Sottodiciotto Film Festival&Campus le fotografie dei disegni e filmati sui diritti dell'infanzia realizzati da studenti delle “Scuole Amiche Unicef” di Torino.

Il 18 novembre si organizzeranno a cura del Museo Nazionale del Cinema proiezioni in streaming rivolte alle scuole primarie e secondarie di “The Breadwinner”, film d’animazione già candidato agli Oscar e Golden Globes, sostenuto e promosso dall’Unicef. Seguirà un incontro con gli studenti per approfondire il tema dei diritti dell’infanzia. L’evento è gratuito grazie al sostegno di Reale Mutua – Agenzia Antonelliana.

Il 19 novembre alle 16,30 a Binaria Bimbi (via Sestriere 34 Torino) Bruna Trucchi e Luciana D’Amico, volontarie Unicef, terranno una lezione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In considerazione della nota situazione sanitaria è richiesta la prenotazione allo 011 3841083 o scrivendo a genitoriefigli@gruppoabele.org

Il 20 novembre infine si svolgerà la proiezione gratuita in streaming, a cura di Sottodiciotto Film Festival&Campus, del film “Iqbal: bambini senza paura”. A cinque anni dalla prima uscita in sala, Sottodiciotto ripropone il classico d’animazione dei registi Michel Fuzellier e Babak Payami realizzato in collaborazione con Unicef Italia che racconta la storia vera di Iqbal Masih, il ragazzino simbolo nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

Nella serata di venerdì 20 novembre sulla facciata di Palazzo Reale sarà proiettato il logo Unicef per la "Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" e, nell'occasione, la Cupola della Cappella della Sindone, i Palazzi della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, della Caserma dei Vigili del Fuoco e quattro ponti sul Po saranno illuminati di blu.