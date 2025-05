Pinerolo: dall’Anpi ai sindacati, il 2 giugno ‘Tutti per la Costituzione’

“Su impulso dell’Anpi abbiamo pensato a un evento per festeggiare il 2 giugno, celebrando il valore e l’attualità della Costituzione e abbiamo ottenuto una vasta adesione” gli organizzatori riassumono così il senso dell’evento che si terrà lunedì per la Festa della Repubblica in piazza Roma a Pinerolo.

‘Tutti per la Costituzione. Festeggiamola insieme!’ raggruppa i sindacati, i partiti di maggioranza e il centrosinistra cittadino, oltre a una serie di associazioni ed enti dall’Auser alla Società operaia di Mutuo soccorso.

L’evento si aprirà alle 17,30 con un dibattito, introdotto da Nino Boeti (presidente provinciale dell’Anpi). I docenti universitari di Filosofia Politica Valentina Pazè e di Diritto costituzionale Matteo Losana si confronteranno con l’ex magistrato Gian Carlo Caselli sul valore e sull’attualità della carta costituzionale. Modera Marco Bertello (piazzapinerolese.it).

Alle 19,30 si terrà una cena con pastasciutta (costo 10 euro, prenotazioni al 339 7590271 o 3341844589). La manifestazione si chiuderà con il concerto alle 21 dei ‘New dipinti a mano’ per un tuffo nel rock anni Settanta e Ottanta.