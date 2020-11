Api Sanità Torino: "Rsa, bene i rimborsi per le mascherine, ma non bastano"

"Lo stanziamento da parte della Regione Piemonte di 14 milioni di euro per i rimborsi relativi ai dispositivi di protezione individuale (Dpi) acquistati dalle Rsa è un buon passo in avanti per sostenere le strutture che stanno affrontando la pandemia di Covid-19”. Così Michele Colaci, vicepresidente di CONFAPI Sanità e componente del Consiglio di API Sanità Torino, commenta la comunicazione di oggi della Regione sui rimborsi in favore delle Rsa che hanno acquistato Dpi (mascherine e altri dispositivi di protezione individuale).