Covid Hospital a Torino Esposizioni, Grimaldi (LuV): "Se i dubbi sulle mancate manutenzioni saranno fugati, sarò il primo a esserne felice"

"'L’opera non è mai stata sottoposta ad una costante manutenzione che garantisce un’adeguata condizione di sicurezza', e ancora, ‘è stato possibile evidenziare i fattori di vulnerabilità della struttura concepita da Morandi: sia dal punto di vista della durabilità degli elementi in calcestruzzo armato precompresso, sia dal punto di vista sismico’. Questi sono due dei passaggi che più mi hanno allarmato, per cui quando abbiamo ricevuto lo studio del Politecnico non potevamo che chiedere informazioni e la domanda fatta era semplice: questa analisi è stata presa in considerazione per stilare la relazione tecnica che ha dato il via ai lavori che si stanno svolgendo in questi giorni e che trasformeranno un parcheggio in un ospedale? In caso di terremoto, alluvione o bombe d’acqua quella struttura è sicura e, soprattutto, facilmente evacuabile? Sono prima di tutto un cittadino e da amministratore pubblico mi sembrava giusto chiedere queste verifiche a chi ha scelto questa struttura come Ospedale da campo del capoluogo". Così Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in regione Piemonte, replica alle polemiche montate dopo le sue dichiarazioni di ieri sulla sicurezza del Padiglione 5 di Torino Esposizioni come nuovo Covid Hospital da 458 posti letto [LEGGI QUI].

"Questa mattina mi sono recato al parcheggio ipogeo Morandi per dimostrare la mia vicinanza a tutto gli operatori della croce Rossa e della Protezione Civile che stanno facendo un grandissimo lavoro per recuperare il tempo perso negli scorsi mesi, e per confrontarmi coi tecnici. Intanto - prosegue Grimaldi - mi limito a dire che le nostre preoccupazioni sull'areazione (denunciate la scorsa settimana) e sui canali di scolo (ieri), ribadite in presenza dell’assessore Icardi che mi ha accompagnato nella struttura, sono state prese in considerazione, e questa è la cosa più importante".

"L’Assessore che non era a conoscenza dello Studio del Politecnico e mi ha confermato di aver 'chiesto un approfondimento all’ingegnere a cui il Politecnico aveva commissionato questo studio', come ha anticipato su alcuni giornali lo stesso Commissario generale dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, Vincenzo Coccolo. La replica della Regione ci conforta sulla bontà della nostra segnalazione e siamo contenti che, per la sicurezza di tutti si chiederà un approfondimento dello studio del 2019", continua Grimaldi.