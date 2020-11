Coronavirus, Mondojuve e la storia del "confine": alcuni negozi aperti solo per Vinovo, altri per Nichelino

E' lo shopping center più grande dell'area sud di Torino, si trova esattamente a metà strada tra i comuni di Nichelino e Vinovo, ma nonostante le chiusure decise dall'ultimo Dpcm (e dall'ordinanza del governatore Cirio) Mondojuve continua ad essere aperto durante la settimana. Con alcuni negozi che sono utilizzabili da chi risiede a Vinovo ed altri per chi abita a Nichelino: Questo per consentire di fare spesa senza uscire dai confini del proprio comune di residenza, come viene richiesto dalle ultime normative anti Covid.

Mondojuve insiste su due diversi territori comunali: il supermercato Bennet e le gallerie di Artemisia e Diana, con la sua food court, si trovano nel comune di Nichelino; il retail park è posizionato all’interno dei confini amministrativi di Vinovo. I residenti di ciascun comune hanno quindi facoltà di recarsi presso gli esercizi commerciali situati all’interno dei rispettivi ambiti comunali.

Per questo il centro commerciale, nel pieno rispetto delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto 3 Novembre 2020 e della successiva collocazione del Piemonte in zona rossa, Mondojuve Shopping Village desidera rimarcare ai propri clienti che il centro commerciale rimane aperto tutti i giorni, nei limiti delle disposizioni di legge, quindi con operatività modificata e con la chiusura di una parte dei punti vendita.

“Ancora più attenti, per la nostra comunità noi ci siamo!” è l’impegno collettivo affidato in queste ore dagli esercenti rimasti aperti agli account social ufficiali di Mondojuve, che nei prossimi giorni continueranno a dare volto e voce ai negozi attivi e ai servizi offerti.

Il direttore di Mondojuve Shopping Village Giuseppe Bruno spiega: "Dopo l'esperienza vissuta con il primo lockdown, appena è scattata la nuova stretta sul commercio è passato nelle persone il messaggio, errato, che i primi luoghi a subire una serrata completa sarebbero stati i centri commerciali. In realtà le attività commerciali poste all’interno di Mondojuve nei giorni feriali seguono le stesse direttive a cui è sottoposto ogni negozio della stessa categoria merceologica per cui circa il 40% dei nostri punti vendita prosegue la propria attività. Con 50 mila metri quadrati di superficie commerciale, il centro offre le condizioni ideali per fare acquisti in completa sicurezza e tutelando le distanze"..

Più in dettaglio, a Mondojuve continuano ad operare, dal lunedì al venerdì, circa 40 attività commerciali, anche se alcuni potrebbero introdurre delle variazioni negli orari di apertura e nei giorni di riposo. Sotto Nichelino, sono attivi negozi di alimentari, intimo, abbigliamento e calzature per bambini, ottica, lavanderia, cura della persona, sport, telefonia, parrucchieri e un dentista. Diverse attività di ristorazione si sono organizzate per fornire il servizio di asporto.

Sotto Vinovo rimangono aperte quattro medie e grandi superfici di vendita: DM (prodotti per l’igiene), Maxizoo (alimenti e accessori per animali), Sportland (equipaggiamento sportivo) e Trony (elettronica).