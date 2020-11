Chiusure viabilità nelle valli di Lanzo: dal Pian della Mussa alla strada si San Germano

Sp. 1 “delle Valli di Lanzo”: chiusura invernale del tratto per il Pian della Mussa

La Sp. 1 “delle Valli di Lanzo” nel tratto compreso fra l'abitato di Balme ed il Pian della Mussa è una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza che sale fino al Pian della Mussa, circa 1850 m. Nella stagione invernale, in considerazione della geometria e altimetria della strada, unitamente alla presenza di valloni con frequenti fenomeni valanghivi, non è possibile attuare il servizio sgombroneve in sicurezza.