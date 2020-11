Climathon Torino, la maratona mondiale di idee sui cambiamenti climatici: vince il progetto “Green Turin”

Il progetto “Green Turin” ha vinto in quanto ha fatto delle “Soluzioni Basate sulla Natura" una strategia integrata per la rigenerazione degli spazi attualmente in disuso o sottoutilizzati dell'Area Combi, secondo criteri di sostenibilità.

Diversi gli interventi proposti dal progetto, a cominciare dalla conversione del viale di ingresso all'area in un “corridoio verde” grazie alla piantumazione di essenze in grado aumentare la biodiversità.; a ciò si unisce l'utilizzo delle piastrelle "Pavangen", tecnologia che consente la trasformazione dell'energia meccanica della camminata in energia elettrica e quindi di illuminare in maniera sostenibile il viale. Si propone inoltre di ampliare la pista ciclabile di via Filadelfia sino all'accesso all'area. Passando ai manufatti, il progetto prevede il risanamento dei tetti verdi già presenti per concorrere al controllo microclimatico urbano e all’assorbimento di agenti inquinanti. E inoltre: costruzione di un edificio adibito ad aula studio, realizzato con tecniche di bioedilizia e dotato di giardini verticali; realizzazione di un “green” bistrot che utilizzi i prodotti dell'orto adiacente (collaborazione con i ragazzi del progetto Oasi). Infine, realizzazione di pensiline con verde rampicante con il duplice obiettivo di creare delle zone d'ombra per il relax e ospitare rastrelliere per le biciclette. Un ultimo pensiero ai più piccoli, per creare all'interno del parco percorsi motori guidati che favoriranno attività educative sul tema del riciclo.