Rapina una ragazza nell'androne di casa e scappa sul pullman: rapinatore fermato sul bus 68

Sono le 19 e 20 di lunedì sera, una giovane viene scippata del telefonino in via Buniva: mentre aspetta che qualcuno le apra il portone dello stabile in cui abita, infatti, un quarantenne di nazionalità marocchina la avvicina alle spalle e le strappa dalle mani l’I-Phone: alla resistenza della ragazza la minaccia di morte e le punta qualcosa di affilato alla pancia. La ragazza allora molla la presa, il rapinatore fugge correndo in direzione di corso San Maurizio.

Gli agenti della Squadra Volante accorsi in suo soccorso la aiutano a localizzare il telefonino con l’apposita applicazione e si rendono conto che il soggetto si muove troppo in fretta. Una pattuglia nota che le intersezioni corrispondono a quelle del percorso dell’autobus 68, che in quel frangente sta svoltando in via Rossini direzione via Po. I poliziotti fermano la corsa del bus e rintracciano a bordo dello stesso un uomo corrispondente alle fattezze del rapinatore con in mano un cellulare.

Chiedono alla madre della ragazza di far squillare il telefonino della figlia e sul display appare proprio il contatto “mamy”. L’uomo non può fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Dagli accertamenti è emerso come lo stesso avesse precedenti specifici e che risultasse colpito dall’ordine di presentazione quotidiana alla PG.