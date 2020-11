Carmagnola, lavori diu pubblica utilità per gli ospiti del dormitorio comunale

Due carmagnolesi senza fissa dimora hanno iniziato da alcuni giorni a svolgere attività di pubblica utilità a favore della cittadinanza. Le due persone coinvolte nel progetto sono ospiti da alcuni mesi presso il dormitorio comunale realizzato in via Bobba.

Sono persone che, per diverse ragioni, si sono trovate ad affrontare una situazione molto difficile sotto il profilo abitativo e che l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Carmagnola ha aiutato offrendo l’ospitalità notturna. La gestione dell’ospitalità notturna è stata possibile grazie ai volontari del Centro di Ascolto “Il Samaritano”, che si occupano di gestire le aperture della struttura allestita dal Comune e dei pasti quotidiani.

Da alcuni giorni i 2 ospiti sono stati coinvolti anche in attività di pubblica utilità svolte a favore della cittadinanza. Si tratta di piccoli interventi di pulizia e di manutenzioni semplici, che non richiedono specifiche competenze o l’utilizzo di strumentazioni particolari. Questo percorso si inserisce in un’ottica di restituzione sociale alla cittadinanza degli interventi sociali posti in campo dal Comune e, in generale, dalle istituzioni pubbliche, nonché di avvio del reinserimento sociale delle persone coinvolte.

Commenta il Sindaco, Ivana Gaveglio: “Siamo orgogliosi del percorso che questi cittadini stanno compiendo. Il recupero della propria autostima passa attraverso l'appartenenza ad una comunità che non giudica, ma aiuta, in tante forme, chi deve essere sostenuto”.

Il Sindaco e l'Amministrazione hanno deciso e comunicato all'Ascom che la spesa dell'illuminazione natalizia sarà quest’anno completamente finanziata dal Comune per fornire un supporto al commercio locale provato dalla difficile situazione economica causata dall’emergenza epidemiologica in corso.

In città saranno posizionate 35 tesate luminose in via Valobra, Borgo Vecchio e via Gardezzana e sarà allestito l’albero in piazza S. Agostino. Saranno inoltre illuminate le due rotonde di via Torino, il palazzo della biblioteca, gli archi di ingresso del Comune e Polizia Locale, largo Vittorio Veneto. Nei borghi saranno posate luminarie, in particolare tesate augurali e stelle luminose. Sarà inoltre prevista la trasmissione di musica natalizia di sottofondo in città. Anche la stazione e il padiglione fieristico di piazza Italia saranno allietati da un’allestimento ad hoc.

Torna la proiezione dell’Immacolata, patrona della Città, sulla facciata della Chiesa di Sant’Agostino, così come tornano le proiezioni luminose sulla torre del castello e sulla parete del palazzo all’ingresso del secondo tratto di via Torino. Ulteriori iniziative per il periodo natalizio saranno stabilite più avanti, anche in considerazione dell’evoluzione del contesto.