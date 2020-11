Venaria, Giulivi contro il blocco delle auto da domani: "La Città Metropolitana convochi al più presto un tavolo di confronto"

Con l'assunzione dei recenti provvedimenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19, i cittadini sono stati invitati a utilizzare in via prevalente i veicoli privati e, conseguentemente, sono state sospese la sosta a pagamento e le zone ZTL nella stragrande maggioranza delle città italiane. La capienza dei mezzi pubblici è stata, inoltre, considerevolmente ridotta al 50% su indicazioni governative.

"Proprio per ridurre i disagi ai cittadini e tutelare con atti concreti ed efficaci la salute pubblica - spiegano il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi, e l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Di Bella, - chiediamo alla Città metropolitana di Torino di convocare con urgenza il Tavolo della qualità dell’aria, per rivedere le attuali limitazioni alla circolazione in considerazione dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo".