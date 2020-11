Carmagnola, ora c'è il semaforo verde per la riqualificazione di via Torino

Il progetto redatto dall’ingegner Tagliasacchi della Fondazione Contrada Torino , che ha redatto anche il progetto di riqualificazione di largo Vittorio Veneto e Borgo Vecchio, prevede la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via, la piantumazione degli alberi mancanti, la sostituzione delle poche rose ormai rimaste nelle aiuole con una siepe di sempreverde antinquinamento, la riorganizzazione dei parcheggi, anche nelle vie laterali e la tracciatura della pista ciclabile.

“Il progetto è il frutto delle consultazioni con i commercianti di via Torino, condotte all’interno dell’iter per l’utilizzo degli oneri di mitigazione dell’insediamento commerciale del Bennet - dichiarano il sindaco Ivana Gaveglio e l’assessore al commercio Gian Luigi Surra -. Con questo progetto si completa l’utilizzo delle somme rese disponibili in seguito alla realizzazione dell’insediamento commerciale in via Sommariva, somme che sono state utilizzate con operazioni strutturali di riqualificazione dei principali assi commerciali cittadini”.