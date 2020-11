Lessico e nuvole, arriva la seconda edizione della guida linguistica sul cambiamento climatico

È disponibile da oggi, martedì 17 novembre, sul sito zenodo.org in versione open access, “Lessico e Nuvole: le parole del cambiamento climatico”, la seconda edizione della guida linguistica e scientifica per orientarsi nel dibattito sulle questioni più attuali legate al riscaldamento globale.

Il testo – curato da Gianni Latini della Sezione Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement (Agorà Scienza) dell’Università di Torino, Marco Bagliani e Tommaso Orusa di UniTo Green Office – è introdotto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, e dal Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, e sarà per la prima volta disponibile anche in versione cartacea a partire dal 13 dicembre.

Il progetto nasce dalla volontà e dall’esigenza dell’Università di Torino di contribuire al dibattito pubblico sul tema, valorizzando la ricerca sviluppata in Ateneo, rispondendo alla domanda di chiarezza e condivisione da parte degli studenti appartenenti al movimento Fridays For Future, seguendo la spinta iniziale dell’Assessorato all’Istruzione della Città di Torino di contribuire all’aggiornamento degli insegnanti del territorio e i loro studenti.

Alluvioni, fusione dei ghiacciai e mega-incendi sono conseguenze del cambiamento climatico in corso e sono al centro delle cronache quotidiane. Allo stesso tempo, termini come antropocene, economia circolare, giustizia climatica, tipping points, transizione energetica (e moltissimi altri) stanno diventando di dominio comune. Ecco perché è fondamentale comprendere a fondo come si stanno modificando gli equilibri naturali e come deve cambiare il modo di vivere, produrre e consumare delle società umane, per essere protagonisti della salvaguardia del nostro pianeta e di noi stessi, partendo dalla condivisione di un linguaggio corretto e condiviso.

Quali sono i precisi significati dei vari termini che ruotano attorno ai cambiamenti climatici? A che punto si trova la conoscenza scientifica? E quanto è utile conoscere bene questi concetti per poter agire bene?

Alla risposta a queste cruciali domande contribuisce la guida nata lo scorso anno dalla necessità di dotarsi di uno strumento aggiornato e costruito su basi scientifiche per diffondere e interpretare correttamente le informazioni e per acquisire consapevolezza su scelte e soluzioni future. “Lessico e Nuvole” è una guida linguistica e scientifica che propone una nuova modalità di presentazione di definizioni e riferimenti, corredata da una serie di percorsi di lettura che permettono al lettore di concatenare gli argomenti in funzione dei suoi interessi e degli scopi di consultazione. I percorsi, inoltre, sono introdotti nella seconda edizione da dossier di approfondimento, scritti appositamente da alcuni degli autori e dai curatori.

Se la prima versione di “Lessico e Nuvole” presentava 65 lemmi scritti da circa 20 autori, questa seconda ne contiene circa 220, che fanno parte di oltre 30 diversi ambiti disciplinari. Le voci sono state redatte da 82 autori, docenti e ricercatori ed esperti della materia dell’Università di Torino ma anche del Politecnico di Torino, del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), da altri atenei italiani e centri di ricerca. Si prospetta come un'opera di riferimento nel panorama italiano sul tema dei cambiamenti climatici soprattutto per il pubblico di studenti, insegnanti, giornalisti, ma adatta anche per tutti i cittadini interessati a comprendere i processi climatici.

Le definizioni sono state elaborate coinvolgendo esperti di discipline diverse a seconda degli specifici lemmi. Le caratteristiche strutturali del Lessico rispondono a due esigenze in particolare: essere scientifici e chiari pur rispettando la complessità del tema. Le definizioni delle voci proposte sono la sintesi del lungo e importante lavoro di ricerca condotto e condiviso da migliaia di ricercatori di tutto il mondo. Per questo motivo, tutti i testi sono corredati da una bibliografia scientifica: dagli articoli pubblicati sulle più importanti riviste specialistiche ai report internazionali e ai libri di stampo divulgativo scritti da esperti del settore.

Il 27 novembre, nel corso della Notte Europea dei Ricercatori, si terrà una prima presentazione dell’opera con un evento in diretta streaming. Il 13 dicembre verrà lanciata la versione cartacea di “Lessico e Nuvole”, con un evento organizzato insieme al Forte di Bard, che si terrà in presenza o in diretta streaming. Da quel momento “Lessico e nuvole: le parole del cambiamento climatico” sarà disponibile per essere acquistato online nella sua versione e-book e in quella cartacea.