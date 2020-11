Imbocca la tangenziale in contromano: 73enne di Brandizzo fermato dopo 6 chilometri a Venaria

Lo hanno fermato prima che potesse fare del male a se stesso o agli altri, ma in quel momento aveva già percorso ben 6 chilometri di tangenziale in contromano. E' successo nella serata di ieri, protagonista un uomo di 73 anni di Brandizzo affetto da Alzheimer.

Secondo le ricostruzioni, l'anziano avrebbe imboccato la tangenziale allo svincolo della Falchera e sarebbe arrivato fino all'altezza di Venaria. Sono circa le 20 e, ad attenderlo, ci sono gli agenti della Polizia Stradale che lo hanno fermato e affidato ai famigliari. L'uomo pensava di dirigersi verso Settimo Torinese, in realtà aveva preso la direzione esattamente opposta creando un pericolo per sé, ma anche per i tanti automobilisti che lo hanno incrociato. Alcuni dei quali hanno chiamato la Polizia.

E' stata inoltrata alla prefettura una segnalazione per la revoca della patente dell'uomo.